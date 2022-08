Morte e dolore sui binari: 42 anni dopo Bologna ricorda la strage in stazione | FOTO

85 morti, oltre 200 feriti. 42 anni sono trascorsi e la ferita resta aperta. Il ricordo è vivo, lacerano le parole di chi è scampato a quell'inferno. Per fatalità, forse per miracolo.

Fitto il calendario del 42° anniversario della strage in stazione

Come ogni anno sono tanti gli appuntamenti in città: il calendario ha rpeso il via già il 25 luglio. Per oggi, 2 agosto, dalle ore 6.30 alle ore 8.30 il primo appuntamento è al Parco della Montagnola - Piazza VIII Agosto con l'arrivo da tutta Italia delle staffette podistiche “Per non dimenticare” e staffette ciclistiche.

Ci si sposta poi (ore 8 ,30) a Palazzo d'Accursio dove il Sindaco incontra i familiari delle Vittime della Strage insieme alle massime Autorita?.

Intervengono il Presidente dell’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980 Paolo Bolognesi, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il Sindaco del Comune di Bologna e della Citta? Metropolitana Matteo Lepore.

Dalle ore 9.15 Partenza del corteo da Piazza Nettuno: il percorso fino alla Stazione Centrale e? tracciato dall’installazione dei “Sampietrini della memoria” con i nomi e l’eta? delle 85 Vittime della strage del 2 agosto 1980.

L'arrivo è per le ore 10 in Stazione Centrale - Piazza Medaglie d'Oro, dove interviene il Presidente dell’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage della Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980, Paolo Bolognesi.

Alle ore 10.25: Triplice fischio del treno e minuto di silenzio in memoria delle Vittime. Conclude il Sindaco di Bologna e della Citta? metropolitana Matteo Lepore.

Dopo la deposizione di corone presso la sala d’attesa della stazione,al Primo binario deposizione di corone al cippo che ricorda il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti deceduto nella strage del treno Italicus.

Alle ore 11.15 dal Piazzale Est partenza del treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro.

Deposizione di corone alle lapidi che ricordano le Vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano. Interventi del Sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni, di una rappresentante dell'Associazione Familiari Strage Treno 904 Napoli – Milano Loretta Pappagallo e di un rappresentante della Citta? metropolitana di Bologna.

Si continua con la Santa Messa – celebra S.Em. Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna , alle 11.15: Chiesa di San Benedetto – via dell’Indipendenza 64 - Bologna

Alle ore 11.45 prevista al Sottopasso alta velocita? la commemorazione presso il murale sulla memoria della Strage del 2 agosto 1980. Presente l’autobus 37.

Dalle ore 17 AL Campo sportivo di Ceretolo, Casalecchio di Reno, “Lo sport ricorda”, quadrangolare di calcio fra le squadre Comune di Bologna, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), FER Ferrovie Emilia Romagna, COTABO.

Infine stasere, ore 21.15: Piazza Maggiore, il concorso Internazionale di Composizione “2 agosto” - 28° edizione, dedicato a partiture per orchestra, senza strumenti solisti. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Direttore d’Orchestra Pasquale Corrado.

Al termine proiezione del documentario “Un minuto di silenzio”. La strage della stazione di Bologna nel racconto di Paolo Bolognesi.