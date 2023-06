Strage Bologna, i legali di Cavallini rinunciano alla difesa: "Rigettate tutte le nostre richieste, così è inutile" | VIDEO

Lo hanno annunciato Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, gli avvocati dell'ex Nar condannato in primo grado all'ergastolo per concorso nella strage del 2 agosto 1980. In corso il processo d'appello

Gli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini questa mattina hanno depositato la rinuncia alla difesa nel processo di appello di Gilberto Cavallini, l'ex Nar condannato all'ergastolo in primo grado per concorso nella strage del 2 agosto 1980.

"Ragioni condivise con Cavallini"

"Sono ragioni condivise con Cavallini, che si attendeva da alcune richieste istruttorie sviluppate in primo grado, deluse allora e riproposte in appello, di trarre lo spunto per una difesa", spiega Bordoni. In particolare, mette in fila l'avvocato, "la richiesta di approndire la perizia comparativa sul dna rinvenuto nella tomba di Maria Fresu, l'audizione di Carlos e quelle che erano le acquisizioni presso i servizi segreti. Ma nessuna delle tre, che erano le prove principe, è stata ammessa e recepita dalla Corte di assise di appello. Noi rispettiamo questa decisione, ma dobbiamo rispettare anche la nostra funzione difensiva".

Ora subentrerà un avvocato d'ufficio

A questo punto, Cavallini nominerà un avvocato di ufficio. "Senza questi approfondimenti - continua Bordoni - è inutile che noi continuaimo a perserverare nel ribadire concetti che abbiamo già scritto e sui quali chi verrà a sostiturci, troverà tutti gli elementi che avamo sviluppato e portato all'attenzione della Corte". Sia per Bordoni che per Pellegrini, questa rinuncia "non ha il sapore della protesta, della polemica, o della mancanza di riguardo e rispetto verso la Corte e le Istituzioni. Ma potremmo rimanere nella difesa solo per una sintesi sterile di quanto avevamo avevamo già scritto, ma essere difensori così non ci sembrava essere coerente con il nostro modo di interpretare la professione", sottolineano i due avvocati.