Strage stazione, "prove eclatanti che Gelli contribuì"

"Possiamo ritenere fondata l'idea, e la figura di Bellini ne è al contempo conferma ed elemento costitutivo, che all'attuazione della strage contribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel documento Bologna, Licio Gelli e il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in D'Amato la figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo". E' una delle conclusioni a cui arriva la Corte di assise di Bologna nella sentenza del processo a Paolo Bellini per l'attentato del 2 agosto 1980, dove si parla anche di mandanti e finanziatori e del ruolo della P2.

I giudici: "I mandanti hanno nomi e cognomi"

"Ciò che si può dire, all'esito dell'indagine della Procura generale e del dibattimento, e che l'ipotesi sui 'mandanti' non è un'esigenza di tipo logico-investigativo, ma un punto fermo", scrive la Corte di assise di Bologna, presieduta dal giudice Francesco Caruso, nella motivazione della sentenza di condanna all'ergastolo per Paolo Bellini per la strage del 2 agosto 1980, in ipotesi commessa in concorso con Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, tutti deceduti.

"La strage di Bologna - ragiona la Corte - ha avuto dei 'mandanti' tra i soggetti indicati nel capo d'imputazione, non una generica indicazione concettuale, ma nomi e cognomi nei confronti dei quali il quadro indiziario e talmente corposo da giustificare l'assunzione di uno scenario politico, caratterizzato dalle attività e dai ruoli svolti nella politica internazionale da quelle figure, quale contesto operativo della strage di Bologna".

Secondo i giudici "anche la causale plurima affonda radici nella situazione politico-internazionale del paese e nei rapporti tra estremisti neri e centrali operative della strategia della tensione sui finire degli anni Settanta". E' quindi "nella complessa realtà politica di quegli anni che vanno trovate le causali della strage, una causale la cui individuazione va compresa allargando ancora di più il campo di osservazione cui ci si è dovuti necessariamente contenere in questo processo".