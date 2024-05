Suviana, ecco le domande poste ai consulenti tecnici

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ripercorrere l'attività della centrale idroelettrica di Bargi, spiegando il funzionamento dei gruppi di generazione 1 e 2; spiegare quali lavori di ammodernamento sono stati svolti negli scorsi anni e se l'impianto era dotato di tutti gli apparati di sicurezza e protezione in caso di anomalie o guasti; analizzare le attività di 'commissioning', vale a dire le prove e i test per studiare il comportamento dell'impianto fino al carico massimo consentito. E, infine, analizzare i due sistemi Scada (le cosiddette 'scatole nere'), valutando se si tratti o meno di un accertamento irripetibile. Queste, in sintesi, le domande del procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato e i sostituti Flavio Lazzarini e Michela Guidi poste ai quattro consulenti Carlo Alberto Nucci, Vincenzo Parenti Castelli, Enio Paris e Domenico Pianese.

I consulenti tecnici sono stati nominati in seguito alla strage dello scorso 9 aprile per far luce su quanto accaduto all’interno della centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana. La riunione, che come riporta l’agenzia Dire si è tenuta questa mattina in Procura, ha visto partecipare anche alcuni parenti delle vittime affiancati dai loro consulenti, i vertici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. A partire da oggi, ai consulenti è stata data una prima scadenza di sessanta giorni per indagare e per svolgere gli accertamenti necessari.