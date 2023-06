Ustica, 43 anni dalla strage: "Se la verità manca è anche colpa della politica" | VIDEO

Alle ore 20.59 del 27 giugno 1980, il volo di linea IH870 della compagnia aerea Itavia cadeva spezzato nei pressi dell'isola di Ustica, nel mar Tirreno. Da quel giorno le ipotesi sulle cause di questo incidente aereo sono state molteplici, così come le non verità. Ma nonostante i 43 anni trascorsi, non c'è ancora verità universalmente ritenuta valida. Il volo IH870 partì dall'aaeroporto di Bologna, diretto a Palermo-Punta Raisi: da quel giorno, un filo di dolore unisce le due città. Per ricordare le vittime e chiedere a gran voce giustizia, il sindaco Matteo Lepore ha incontrato i parenti delle vittime nella sala del Consiglio comunale a Palazzo D'Accursio. Oltre a Lepore, erano presenti anche la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, la presidente dell'associazione "Parenti delle vittime Strage di Ustica" Daria Bonfietti e l'assessore del comune di Palermo Dario Falzone.