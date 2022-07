Omicidio di via Larga: chi sono la vittima e il presunto killer. E perchè il cerchio non si è ancora chiuso

Fatale il fendente al collo per il giovane cittadino marocchino, 20anni, trovato cadavere in via Larga la mattina del 12 luglio scorso. Una morte violenta subito evidente per i sanitari del 118 che hanno allertato i carabinieri di Bologna.

Ieri sera l'epilogo? Sembra proprio di no. Solo un primo tassello nell'indagine aperta per far luce su quello che ormai si delinea come un omicidio. Autore - secondo gli investigatori - sarebbe un cittadino tunisino 19enne, fermato e arrestato alla stazione di Ventimiglia dai militari e dalla Polfer mentre era, probabilmente, diretto in Francia. "Gravi, univoci e concordanti" sarebbero gli indizi di colpevolezza per gli inquirenti.

Omicidio via Larga: chi sono vittima e presunto killer

Certo, al momento, è che sia il fermato che la vittima sono persone già note alle forze dell'ordine per i loro precedenti, il primo per reati contro il patrimonio e la persona, il secondo per reati contro il patrimonio e lo spaccio. E' stato difficile identificarlo per via dei numerosi alias con i quali era conosciuto.

Certo è anche che i locali, già sede degli uffici delle ferrovie, dove è stato trovato il cadavere riverso in una pozza di sangue, sono abbandonati, quindi diventano spesso, ed è stato accertato, ricovero per persone disperate e senza fissa dimora.

Le due giovanissime persone coinvolte nel tragico assassinio, un 19enne e un 20enne stranieri, che potrebbero aver frequentato o forse aver preso dimora in uno stabile dismesso e abbandonato, e questo, al di là delle responsabilità e del movente da accertare, è indiscutibilmente l'aspetto più desolante.

I nodi ancora da sciogliere

Da quanto si è appreso, la vittima semi-nuda presenterebbe sul corpo una ventina di ferite inferte con una lama e le gambe sarebbero state legate, quindi il sospetto che il fermato, poco più che un ragazzino, non abbia fatto tutto da solo potrebbe essere quindi più che fondato.

Un omicidio nato dunque nell'ambiente dello spaccio? E' un'ipotesi, anche se forse troppo scontata: "Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’eventuale presenza di complici - fanno sapere i carabinieri - l’esatta dinamica di quanto accaduto e il contesto nel quale è maturato l’omicidio".

L'allarme da una giovane

A chiamare il 118 la mattina del 12 luglio è stata una ragazza. Come da prassi, i sanitari, verificata la natura del decesso, hanno avvertito i carabinieri che hanno inviato le indagini: il giovane era riverso in una pozza di sangue e presentava diverse ferite inferte con arma da taglio.