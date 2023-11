Strappati e bruciati i manifesti degli ostaggi di Hamas, Mazzoni: "Gesto violento, di odio"

Sono stati strappati e bruciati i manifesti degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas che erano stati affissi sul Memoriale della Shoah di via Matteotti: "Un gesto violento, di odio: esprimo vicinanza alla nostra comunità ebraica - ha scritto in una nota la Segretaria del PD Bologna Federica Mazzoni - Le azioni di guerra portate avanti in modo scellerato non devono tramutarsi in antisemitismo, torture, uccisioni e crimini di guerra. Profonda sofferenza e preoccupazione per i civili, le persone -israeliane e palestinesi- che stanno subendo gli orrori di una nuova feroce guerra - e conclude - Liberate gli ostaggi, cessate il fuoco".

Preoccupazione per alcuni "rigurgiti di antisemitismo" è stata espressa ieri dal Ministro per la Cultura, Gennaro Sangiuliano. Oltre all'azione di Bologna, a Roma le "pietre d'inciampo" sono state danneggiate, a Milano sono spuntate stelle di David e scritte antisemite: "La storia non deve tornare indietro - ha commentato il ministro - Noi attraverso tanti sforzi avevamo acquisito una condanna severa categorica, ineludibile dell’antisemitismo spero che non dobbiamo fare più i conti con tutto ciò”.

Il conflitto

A quasi un mese dall'attacco di Hamas, è ancora in atto l'operazione di terra a Gaza. Il 31 ottobre e il 1 novembre è stato bombardato il campo profughi di Jabalia, nella parte nord della Striscia. L'esercito israeliano ha nelle ultime ore di aver ucciso numerosi terroristi.

Ieri, 3 novembre, il ministero della Sanità di Gaza ha annunciato che “un convoglio medico” è stato colpito in un raid israeliano.

Dall'inizio del conflitto, scattato all'indomani del 7 ottobre, quando Hamas ha sferrato l'attacco che ha fatto 1.400 morti e 220 ostaggi, le vittime potrebbero essere poco meno di 10mila.