Street parade: "Io elettrice di sinistra, vomito e imbrattamenti. È un 'me ne frego' 2.0"

A due giorni dalla street rave parade che ha invaso le strade di Bologna, non si placano le polemiche. Se da una parte le contestazioni sono state politiche, alla nostra redazione sono arrivate diverse segnalazioni: "Chi non ha visto non può immaginare. Premetto di essere una elettrice di sinistra - ci dice una nostra lettrice - Ho avuto la sfortuna di incrociare la manifestazione tornando a casa dal cinema Odeon. Erano le 19. Lungo la strada gente distesa per terra che vomitava. Spaccio a cielo aperto".

E ancora "si urinava ma senza neanche appartarsi più di tanto. Cumuli di bottiglie ovunque, incluse le fioriere. Ho dovuto poi assistere dalla finestra di casa alla devastazione della serranda del mio garage imbrattata da scritte che nulla hanno di politico. C’erano bestemmie firmate da un certo Mela".

E si chiede: "Come un'ambulanza avrebbe potuto entrare in caso di necessità, i negozianti sono stati 'sequestrati' nei loro negozi fin oltre le 20. Mi chiedo perché si sia deciso di fare transitare in centro storico i”civilissimi”10.000. E la pulizia è stata, per quanto possibile, di Hera . A nostre spese".

La nostra lettrice conclude con "Per me questo è il nuovo fascismo. È un me ne frego 2.0", citando il motto adottato dal fascismo e mutuato da Gabriele D'Annunzio.

I disagi in città

Il comune di Bologna aveva messo in guardia sui possibili disagi alla circolazione per la manifestazione, partita intorno alle ore 16 di sabato 22 aprile, dai Giardini Margherita con termine a Parco Nord. Oltre alla chiusura di diverse strade, erano state interdette due uscite della tangenziale.

Oltre al traffico in tilt, sono state segnalate scritte sui muri e strade trasformate in orinatoi, ma anche servizio di pulizie e anti-molestie all'interno del corteo.

Uno dei furgoni con a bordo l'impianto musicale allestito per la festa è andato completamente bruciato proprio durante il transito sotto il ponte della Tangenziale che sovrasta via Ferrarese.