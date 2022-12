In dieci mila per la Street Parade: "Autodeterminazione contro un Governo di fascisti" | VIDEO

Da Villa Angeletti a Piazza dell'Unità passando per il centro di Bologna: questo il tragitto seguito dalla Street Parade, la gigantesca manifestazione che ha visto partecipare circa dieci mila persone. Traffico bloccato per lunghi tratti, linee autobus deviate e ben dieci carri che hanno sparato musica a tutto volume per via de' Carracci, via Indipendenza, via dei Mille, piazza dei Martiri, via Marconi, viale Silvani, via Saffi, via Zanardi, via Gobetti e via Franco Bolognese.

La protesta dei manifestanti è stata indirizzata contro il decreto legge sui rave e, più in generale, contro il Governo guidato da Giorgia Meloni. "Smash repression" - questo il titolo della parata - è stato organizzato "contro un decreto che contribuisce alla stigmatizzazione delle persone che usano sostanze con la totale complicità della stampa mainstream - si legge nel comunicato diffuso dal collettivo Infestazioni - invece di sostenere e promuovere pratiche di riduzione del danno; contro un decreto che vede come una minaccia e condanna la libera espressione dei corpi, il desiderio di vivere momenti di aggregazione, di gioia e di denuncia collettiva. Manifesteremo la nostra solidarietà nella giornata internazionale contro la violenza su sex workers, restando al fianco di chi ogni giorno subisce stigma, invisibilizzazione e mancato riconoscimento delle proprie condizioni lavorative. Manifesteremo contro le istituzioni totali e contro qualsiasi protocollo di coercizione terapeutica solidarizzando con le lotte antipsichiatriche per opporci a quella deriva che vede la psichiatria e le sue pratiche colonizzare sempre più il quotidiano e l’individuo.Ribadiremo la necessità di aprire sempre nuovi spazi di libertà, aggregazione e autogestione. Non ci fermeremo nemmeno dopo l’ultimo sgombero coatto - si conclude la nota - ma continueremo a essere infestazione".