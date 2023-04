Street parade, tra servizio di pulizia e scritte sui muri: il bilancio del giorno dopo

Traffico in tilt, scritte sui muri e strade laterali trasformate in orinatoi a cielo aperto, ma anche servizio di pulizie e anti-molestie all'interno del corteo, zero incidenti e ben 10mila presenze per il fine settimana a Bologna. Bilancio in chiaroscuro per la street rave parade andata in scena la sera scorsa. Una festa che era anche un po' protesta contro le recenti leggi che hanno messo la mordacchia all'organizzazione di 'feste' illegali, con pene severissime per gli organizzatori.

Sullo sfondo, anche il tema repressivo (il titolo dell'evento era 'Smash repression', schiaccia la repressione, ndr), con la solidarietà contro la detenzione al carcere duro dell'anarchico Alfredo Cospito. Il corteo è sfilato naturalmente senza incidenti di rilievo o situazioni di tensione, ma sui muri -soprattutto in via Irnerio peraltro non certo esempio di 'pulizia' murale- vetrine e serrande dei negozi sono state oggetto di qualche bombolettata di troppo, sempre con scritte dal contenuto politico.

"Siamo in un corteo, autogestiamoci" si è sentito dire più volte dai carri dell'organizzazione, che per lo scopo hanno approntato anche una sorta di servizio d'ordine, vocato per lo più a farsi notare per segnalazioni su possibili molestie di qualsiasi genere. Infine, dopo il passaggio nelle zone più centrali -e strette- del centro città qualcuno dello staff -ma anche diveris volontari- si è anche attivato per alleviare l'impatto di rifiuti che inevitabilmente un così massiccio afflusso di persone ha finito per accumulare. Sono stati fatti così sparire alla spicciolata cumuli di 'rusco' lasciato per strada o agli angoli, da un apposito servizio di pulizie, anche se non sempre il risultato è stato ottimale.

Diversi beau gestes insomma, ma che solo in parte hanno alleggerito una situazione che molti residenti hanno denunciato come caotica sotto vari aspetti, non da ultimo la mancanza di bagni pubblici, che inevitabilmente hanno generato nelle viuzze laterali al percorso del corteo veri e propri vespasiani a cielo aperto, con rivoli di urina dai muri fino in mezzo alla strada e olezzi insopportabili.

Street rave, il giorno dopo: opposizioni all'attacco

Insomma, nonostante le buone intenzioni degli organizzatori c'è infine stato materiale sufficiente per scatenare le polemiche del giorno dopo. Le opposizioni hanno alzato il tiro all'unisono e a palle incatenate contro l'amministrazione, rea di avere 'autorizzato' un corteo che -questa la tesi- si sapeva già sarebbe andato a finire con il degrado diffuso e scritte sui muri.

"Come purtroppo era già preannunciato la Street parade a creato enormi disagi alla viabilità e danni alle vetrine dei commercianti di via Irnerio -ha tuonato Sefano Cavedagna, capogruppo Fdi in consiglio comunale- Il silenzio di Lepore e del Comune rispetto a questa manifestazione e a questi atteggiamenti è colpevole. Ci sono arrivate segnalazioni di persone che urinano per strada e persino nei cortili privati di bolognesi esasperati da questa manifestazione e scritte sui muri in via Irnerio oltre ad autobus soppressi perché non riescono a svolgere il servizio. È questa la Bologna progressista che Lepore tanto decanta?".

A rincarare la dose è stata Forza Italia, con i consiglieri Ventura e Stanzani: "Ancora una volta Bologna sotto scacco per una manifestazione antagonista che sta paralizzando la circolazione. Con un'Amministrazione che pare tollerare ogni sorta di sfregio alla città e non ha fatto nulla per contenere gli impatti di questa Street Rave Parade. Bologna si conferma la culla di quella strana idea di democrazia e di libertà che strizza l'occhio alla prepotenza e al non rispetto delle regole. A pagare, ora, sono e saranno i bolognesi".