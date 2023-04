Torna Street Rave Parade in città: "No a mercificazione e repressione"

"Vogliamo tornare a ballare per affermare che non siamo dispostx alla mercificazione e alla repressione dei nostri corpi e dei nostri desideri". Così gli organizzatori della nuova manifestazione che sabato 22 aprile potrebbe invadere le strade di Bologna con la "Street Rave Parade", ovvero il corteo accompagnato dalla musica al grido di "al grido di 'Smash repression'. Il concentramento alle 14 ai Giardini Margherita.

"Abbiamo scelto la street per ribadire che non accettiamo, né il decreto legge anti-rave, né l'annichilimento che colpisce le forme di vita non omologate - si legge nella nota postata sui social - Sfileremo per le vie di Bologna contro la criminalizzazione del dissenso e della libera espressione, al fianco di chi lotta contro uno Stato che cerca di estinguere ogni forma di opposizione e resistenza, proprio nei giorni in cui si commemora la liberazione delle città emiliane dall'invasione nazifascista".

Ancora solidarietà a Alfredo Cospito, l'anarchico al 41bis, e ad "Anna e Juan... e a chiunque , singolx e collettivx, non smetta di lottare nonostante le pesanti condanne detentive ricevute" scrivono gli organizzatori "Attraverso l'autogestione costruiamo spazi sempre più safe per tuttx condividendo pratiche transfemministe ed antiproibizioniste e lottiamo contro l oppressione patriarcale che punisce chi non si rende docile. Rivendichiamo la legittimità dell'aprire spazi di libertà ed iniziativa ed espressione, le quali passano dall'avere cura delle rispettive soggettività.

per questo ci rivediamo nelle vie e nelle piazze".

A dicembre la Parade aveva portato nelle strade del centro migliaia di persone con diverse polemiche post per gli imbrattamenti e le scritte contro alcuni politici, Meloni in testa.