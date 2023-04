Street parade, il Pd: "Non era vietabile e nel caso sarebbero serviti 5 mila agenti"

La street rave parade di sabato scorso, che ha visto sfilare 10 mila persone sotto le Torri, arriva nell’aula del Consiglio comunale, con il Pd in difesa del Comune e contro le critiche dell’opposizione, la Lega in rotta con il prefetto e Fratelli d'Italia impegnata a chiedere indennizzi per i cittadini danneggiati. Ma al netto delle diverse posizioni in campo, per il Pd la manifestazione non poteva essere vietata, e qualora ci fossero stati i presupposti per impedirla “sarebbero serviti 5 mila agenti che, grosso modo, corrispondono a tutti i componenti dei reparti mobili d’Italia”, ha affermato il consigliere comunale Maurizio Gaigher.

Il dem: "Bene la gestione della manifestazione"

L’esponente dem si è soffermato sulle richieste di autorizzazioni di eventi simili che “sono gestite direttamente dalla Prefettura”, rimarcando di aver sentito degli interventi in aula di “alcuni colleghi delle opposizioni", in particolare della Lega, "dichiarare contro il prefetto e quindi contro il rappresentante del Governo in città”. Mentre, continua Gaigher, proprio il prefetto Attilio Visconti “ha fatto presente che non c’erano gravissimi e comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblici necessari per poter negare lo svolgimento della manifestazione”, aggiungendo che anche qualora vi fossero stati i presupposti per non autorizzarla, "si doveva poi avere la forza fisica di impedirla". Quello che spettava al Comune era "la condivisione di un piano per gestire la manifestazione affinché vi fosse il minimo disagio possibile" e questo, sostiene Gaigher, "è stato gestito bene così come è stata garantita la pulizia della città che, poche ore dopo il termine della manifestazione, è stata restituita in ordine".

La Lega: "Sbagliate le parole del prefetto". Fdi: "Comune indennizzi i cittadini"

A criticare il prefetto in aula è stato il consigliere comunale e portavoce della Lega Giulio Venturi, che ha definito la manifestazione "un ennesimo disastro annunciato". Ma dopo aver criticato l'operato del sindaco Matteo Lepore, Venturi ha puntato il dito contro piazza Roosevelt. "Per la prima volta reputo anche sbagliate, qui lo dico apertamente, le parole del prefetto Visconti il quale ha dichiarato che il corteo non si poteva fermare perché mancavano validi motivi di ordine pubblico per bloccarlo, ma che il centro sarebbe stato comunque tutelato - ha specificato Venturi -. Se è davvero questa la tutela promessa, ci chiediamo cosa potrà avvenire domani per la festa della Liberazione in via del Pratello, altro appuntamento molto problematico". Mentre per Fdi sabato scorso "non c'è stata nessuna attività a tutela di tutti coloro che quel giorno si muovevano per la città o hanno un'attività commerciale", ha sottolineato il capogruppo in Comune Stefano Cavedagna, che ha presentato un odg per chiedere al Comune "non solo di impegnarsi al fine che queste cose non accadano mai più, ma anche di indennizzare tutti i bolognesi che hanno subito un danno".