Street rave parade e danni, Lepore: "Cercheremo di rivalerci su organizzatori e chi ha imbrattato"

"Noi stiamo già pulendo la città, ringrazio tutti quelli che stanno collaborando, cercheremo rivalerci sia sugli organizzatori sia su quelli che hanno imbrattato". Lo dichiara il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, commentando la street rave parade da 10.000 persone che sabato ha paralizzato la città. "Denunceremo tutti quelli che hanno partecipato a questa manifestazione imbrattando: partecipare ad una manifestazione politica ovviamente è legittimo, imbrattare la città no. Sporcarla, lasciare ovunque problematiche di carattere anche sanitario, non voglio entrare nei dettagli- continua Lepore, oggi a margine di un'iniziativa- significa non rispettare Bologna e noi vogliamo invece che venga rispettata".

Sabato "abbiamo avuto un rave, come anche Roma e Torino, in piena città- aggiunge il sindaco- e questo perchè è stata una manifestazione politica contro il decreto anti rave e allora credo davvero sia un paradosso: per vietare i rave, di fatto ci troviamo dei rave autorizzati e gestiti nel pieno delle nostre città". Per Lepore "non si possono scaricare sulle nostre comunità queste decisioni, per cui il Governo deve gestire in modo migliore questa pratica per fare in modo che chi deve manifestare lo faccia, ma non siano i cittadini come sempre a pagare come purtroppo succede in questi casi".

"Le ragioni di chi manifestava non sono arrivate, anzi hanno inviato messaggi aggressivi"

"Dopo i disagi, i danni". Il rave-manifestazione di sabato, in Bolognina si è lasciato dietro "ancora più amarezza e disappunto tra chi lì vive, la frequenta, le vuole bene e ogni giorno cerca di prendersene cura". Ma soprattutto, osserva la segretaria del Pd di Bologna nonchè presidente del Quartiere Navile, Federica Mazzoni, emerge che il messaggio che il rave voleva mandare non è passato.

"Manifestare è sacrosanto, decidere come farlo è scelta politica. Ecco, le ragioni di chi manifestava non solo non sono arrivate e non hanno persuaso i cittadini e le cittadine di Bologna, ma hanno inviato messaggi aggressivi e violenti che a loro volta preoccupano", dice Mazzoni dopo "un'altra giornata complicata per la Bolognina". E ringrazia chi sta inviando segnalazioni che Mazzoni raccoglie per provvedere a quanto c'è da risistemare assieme a Comune di Bologna, Hera e altre imprese. Aggiunge infine Mazzoni in una nota: "L'Italia ha bisogno presto di una vera opposizione che sappia contrastare questa destra destra, in Parlamento e in piazza, anche per non doverci trovare in queste condizioni".