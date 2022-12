Street rave parade, scritte su Meloni, Fdi sulle barricate: "Non ci faremo intimidire"

"Giustifica le violenze", "non ci faremo intimidire", "i divieti del governo li pagano le città", "Chi semina vento raccoglie tempesta". Ha tenuto banco tutto il giorno il botta e risposta tra Pd e Fdi sul corteo-parata anti decreto rave, andato in scena sabato sera. Alcune scritte ingiuriose su Giorgia Meloni e altri imbrattamenti hanno fatto dichiarare a Lepore parole di condanna, ma questo non è bastato perché si levassero gli scudi da parte di tutta la compagine meloniana verso il primo cittadino, reo secondo Fdi di aver politicamente permesso la sfilata.

Scritte contro Meloni, lei: "Rivendico tutto"

'Giorgia Meloni occhio al cranio' è stata una delle scritte apparse dopo il passaggio del corteo, scritte che hanno preso di mira anche Susanna Schlein, la sorella di Elly Schein ('Susy Schlein impara a parcheggiare meglio', in riferimento all'attentato incendiario di Atene ndr). La stessa premier è intervenuta in prima persona, sui social.

"Come ho già detto più volte, questo Governo rivendica le proprie scelte e non si lascerà intimidire da chi vorrebbe un'Italia sottomessa all'illegalità. Se questa è la modalità con cui certi personaggi hanno intenzione di contrastare la nostra azione in tema di sicurezza, significa che siamo sulla strada giusta" ha dichiarato Meloni.

Lepore: "I decreti scritti male li pagano le città"

Poco prima era stato Lepore a dare un giudizio sulla sfilata. "Abbiamo avuto un rave, come anche Roma e Torino, in piena città- aggiunge il sindaco- e questo perché è stata una manifestazione politica contro il decreto anti rave e allora credo davvero sia un paradosso: per vietare i rave, di fatto ci troviamo dei rave autorizzati e gestiti nel pieno delle nostre città". Per Lepore, "non si possono scaricare sulle nostre comunità queste decisioni, per cui il Governo deve gestire in modo migliore questa pratica per fare in modo che chi deve manifestare lo faccia, ma non siano i cittadini come sempre a pagare come purtroppo succede in questi casi".

La replica di Fdi non si è fatta attendere. Per il capogruppo di Fdi, Stefano Cavedagna il sindaco avrebbe di fatto giustificato le violenze. "Secondo qualcuno la colpa di quanto accade è la legge? E' fare un decreto legislativo che cerca di dare certezza al diritto e punire chi si comporta in maniera sbagliata?", dichiara Cavedagna, aggiungendo che "è intollerabile, queste sono le frasi che finiscono per giustificare le violenze e che hanno giustificato, in altri momenti, delle violenze ben più gravi".

Stilettata da sinistra: "Le scritte? Chi semina vento..."

"Chi semina vento raccoglie tempesta", come recita "un antico proverbio, derivato dal libro del profeta Osea (versetto 8,7). Mi scuserete la citazione ma questo è quel che penso del dibattito sul 'decreto rave' e le reazioni allo stesso" ha poi rincarato la dose il consigliere di Coalizione civica Detjon Begaj, poco prima di presentare un odg dove si chiede di non convertire in legge il cosiddetto decreto antirave.

In risposta, tra i primi a intervenire sono stati gli esponenti di Forza Italia come Nicola Stanzani, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e Daniele Aiello, responsabile giovani Fi Bologna. Matteo Lepore, dovrebbe "puntare il dito verso i rappresentanti di quella forza politica, ben rappresentata in giunta e in maggioranza, che non perde occasione per spalleggiare questi 'antagonisti', fornendogli giustificazioni, se non proprio argomenti, per continuare nel loro disprezzo di ogni regola di democrazia e convivenza civile". Insomma, si richiami all'ordine Coalizione civica, mandano a dire i forzisti.