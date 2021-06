Street tutor, partenza ritardata: dopo i primi test, anche in Piazza Aldrovandi

Dopo i primi giorni di sperimentazione in via Mascarella, Moline e piazza San Francesco: "Piazza Aldrovandi ive le stesse criticità di altre zone, come piazza Verdi, eccessi su cui dobbiamo intervenire"

Partenza ritardata per gli "street tutor": sarebbero dovuti entrare in attività la sera del 24 giugno, ma bisognerà attendere la prossima settimana.

Dopo i primi giorni di sperimentazione in via Mascarella, via delle Moline e piazza San Francesco, il Comune di Bologna attiverà le nuove figure per la prevenzione dei rischi negli spazi adiacenti ai locali e ai luoghi dove si svolgono gli, anche in piazza Aldrovandi. Lo conferma l'assessore alla Sicurezza, Alberto Aitini, rispondendo oggi in Consiglio alle interrogazioni di Francesco Errani (Pd) e Federico Martelloni (Coalizione civica).

In piazza Aldrovandi, spiega Aitini, "abbiamo deciso di potenziare la presenza della Polizia locale e di inserire gli street tutor. Dopo via Mascarella, via delle Moline e piazza San Francesco, dove vedremo in questi giorni come va la sperimentazione, il prossimo luogo sarà piazza Aldrovandi". Per quella zona, inoltre, "abbiamo deciso anche una ulteriore pulizia di Hera - aggiunge l'assessore - non per nascondere quello che accade di notte, ma per tenere pulita una zona ad alta frequentazione". Piazza Aldrovandi, dunque, "non è abbandonata a se stessa - assicura Aitini - vive le stesse criticità di altre zone, come piazza Verdi, che col ritorno alla vita dopo la pandemia vedono anche eccessi su cui dobbiamo intervenire. Ma non deve passare il messaggio che siamo di fronte a una zona non controllata, perchè non è vero".

Oggi piazza Aldrovandi è di fatto "divisa in due - spiega l'assessore - sul lato sinistro, le attività commerciali per la maggior parte collaborano col Comune e non ci sono criticità. Sul lato destro, invece, c'è una situazione di difficile gestione, non essendoci attività nè lo spazio per creare attività culturali. Per lo più si tratta di ragazzi minorenni o a cavallo della maggiore età, è un fenomeno che si è sviluppato negli ultimissimi anni con rumore fino a tarda notte e venditori abusivi di alcolici, ma anche spaccio".