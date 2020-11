Striscioni contro Marco Belinelli sul Palasport di Ozzano e a San Giovanni in Persiceto

La notizia dell'addio all'NBA da parte di Marco Belinelli e il suo rientro in Italia non deve essere piaciuta proprio a tutti. O meglio, forse non è stata subito digerita la decisione di tornare indossando la maglietta della Virtus.

Queste infatti, sono le ultime indiscrezioni sul campione di basket originario di San Giovanni in Persiceto, che se da un lato hanno scatenato i fan bianconeri, dall'altro qualcuno ha deciso di esprimere tutto il proprio dissenso.

A San Giovanni in Persiceto e a Ozzano infatti, ieri sera sono comparsi alcuni teli con frasi che offendevano pesantemente Belinelli. A Ozzano lo striscione è stato posizionato su uno degli ingressi del Palasport.