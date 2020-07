Nuovo focolaio in una struttura anziani: 12 ospiti e 6 operatori positivi

Un nuovo focolaio di coronavirus sarebbe stato individuato a Bologna nella struttura per anziani gestita dalla cooperativa 'In Cammino' in viale Roma.

I casi positivi riguarderebbero al momento 12 anziani e sei operatori, ma l'Ausl avrebbe già predisposto l'esecuzione dei tamponi a tappeto per tutti gli ospiti e i lavoratori. Non solo. Le analisi dovrebbero riguardare anche altri 75 anziani, di cui 63 in casa di riposo e 12 in comunità alloggio, perché potrebbero essere entrati in contatto e aver interagito con gli operatori risultati positivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è escluso, tra l'altro, che i controlli siano estesi anche all'Asp. La struttura della coop 'In Cammino', infatti, si trova nello stesso complesso dell'ex Giovanni XXIII, di proprietà appunto di Asp Città di Bologna. Già nei mesi scorsi, durante il lockdown, la cooperativa si era trovata a dover fronteggiare un focolaio di covid scoppiato tra i propri ospiti, nella struttura però di viale Pepoli. (Dire)