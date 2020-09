All'ex Telecom, apre i battenti "The Student Hotel": annunciate contestazioni

Aprirà i battenti il 1° ottobre "The Student Hotel Bologna" (TSH) di via Fioravanti e prende il posto che fu della Telecom e poi della lunga occupazione da parte di famiglie senza casa, conclusasi con uno sgombero a ottobre 2015.

TSH Bologna sarà la 16a struttura del network olandese ed è, come si legge nella nota, "studiato per accogliere studenti, turisti, vicinato e chi viaggia per affari", con spazi di coworking, auditorium, palestre e piscina.

Sui social, i collettivi hanno già diramato la chiamata per le 15 del 1° ottobre in Piazza dell'Unità: "Se la casa è un diritto, Student Hotel è una rapina" si legge in una nota "aveva dato alloggio a circa 300 persone, sgomberata poi un anno dopo. Dopo cinque anni dallo sgombero si inaugura così nella stessa struttura uno studentato di lusso in cui gli affitti delle stanze sono alle stelle e non vanno incontro alle esigenze di tant* studenti e studentesse che in un periodo storico come questo si trovano sempre più in difficoltà a sostenere gli enormi prezzi che la città di Bologna impone", quindi si dicono pronti a "rovinare la festa".

Quanto costa una stanza

Bologna Today ha fatto una simulazione di prenotazione sul sito TSH con check in il 1° novembre 2020 e check out il 1° febbraio 2021.

Il costo non è proprio quello che si dice "alla portata di tutte le tasche". La stanza per studenti doppia "Standard Twin" costa al mese a persona 479,46 euro, utenze comprese: si può scegliere tra letto a castello o due letti singoli, con accesso alla cucina comune, palestra, aule studio e aree "chill-out", piscina stagionale, lavanderia, pulizia mensile, biciclette condivise e accesso alle scrivanie flex nello spazio di co-working.

Si passa poi alla "Deluxe Twin" che costa a persona 547,75 euro/mese, "Executive Queen", 512,71, fino alla "Standard Queen" che di euro ne costa 751,52.