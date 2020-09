"Ritardi nelle consegne", "The Student Hotel" rinvia l'apertura: agli ospiti hotel 4 stelle gratis

Contrordine. "The Student Hotel Bologna" (TSH) di via Fioravanti ritarda l'apertura di 15 giorni. Dopo l'annuncio dell'inaugurazione a causa di "ritardi nelle consegne" sono giunti "alla sincera conclusione che è meglio ritardare di due settimane e offrire ai nostri studenti ospiti la migliore e confortevole esperienza a partire dal 15 ottobre".

Nel mese di ottobre era già previsto il check-in di oltre 180 studenti, tra italiani e stranieri. Chi aveva prenotato per le prime due settimane di ottobre, verrà sistemato in hotel di 'pari livello' in città, in attesa dell'apertura ufficiale della struttura: "Una camera d'albergo in un hotel quattro stelle dove poter soggiornare gratuitamente e con la colazione inclusa per due settimane" oltre a "un voucher per il ristorante da 30 euro al giorno per 15 giorni" e soprattutto "il loro primo mese al Tsh sarà gratuito".

TSH Bologna sarà la 16a struttura del network olandese ed è, come si legge nella nota, "studiato per accogliere studenti, turisti, vicinato e chi viaggia per affari", con spazi di coworking, auditorium, palestre e piscina.

Sui social, i collettivi avevano già diramato la chiamata per le 15 del 1° ottobre in Piazza dell'Unità, giorno dell'inaugurazione ufficiale: "Se la casa è un diritto, Student Hotel è una rapina" si legge in una nota "aveva dato alloggio a circa 300 persone, sgomberata poi un anno dopo. Dopo cinque anni dallo sgombero si inaugura così nella stessa struttura uno studentato di lusso in cui gli affitti delle stanze sono alle stelle e non vanno incontro alle esigenze di tant* studenti e studentesse che in un periodo storico come questo si trovano sempre più in difficoltà a sostenere gli enormi prezzi che la città di Bologna impone", quindi si dicono pronti a "rovinare la festa".