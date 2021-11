"Stanchi di affitti alle stelle, servono case accessibili": blitz allo Student Hotel|VIDEO

Gli attivisti hanno occupato simbolicamente la struttura di via Fioravanti: "Studentato di lusso, non siamo disposti ad accettare questa guerra della miseria, pretendiamo case e non sgabuzzini"

Gli attivisti collettivo universitario Split nella serata di ieri hanno occupato simbolicamente Student Hotel di via Fioravanti, la struttura sorta nello stabile che è stato sede della telecom e poi oggetto di una lunga occupazione. Hanno montato le tende da campeggio nell'atrio, per segnalare le difficoltà degli universitari a trovare un alloggio sotto le Due torri, tornate puntualmente dopo il periodo della pandemia.

"Uno studentato di lusso - fanno sapere gli attivisti - siamo qui per rivendicare il nostro sacrosanto diritto di vivere questa città e non di sopravviverla. Salti mortali tra affitti alle stelle e borse di studio. Bologna deve essere anche la nostra città, quindi l'occupazione di uno studentato di lusso è per dire che il lusso lo vogliamo per tutti, vogliamo case belle".

"La folle ondata di ricerca di casa giunge a un suo (almeno apparente e momentaneo) picco, in cui: qualcun ha forse avuto la 'fortuna' di trovare un tetto sotto cui stare, qualcun altr si sta ancora arrangiano nei modi più improbabili pur di non abbandonare la ricerca di casa e chissà quant però sono stat costrett a tornare nelle proprie città rinunciando alla prospettiva di una vita universitaria" si legge nella nota "la situazione abitativa a Bologna, per la comunità studentesca, e non solo, ha raggiunto dei livelli disumani, in un contesto ancora più precario per gli effetti di due anni di pandemia. I prezzi delle camere non tengono minimamente conto delle fragili possibilità economiche di chi si accinge a vivere Bologna, ed è uno scempio quanto queste camere e queste case siano spesso fatiscenti, microscopiche e inaccoglienti. Le condizioni di vita negli studentati pubblici non sono di certo migliori: in questi ultimi il ricatto del prezzo viene solo sostituito con il ricatto del merito, venendo sottoposti a ritmi di studio folli per poter aver confermata la borsa di studio e l'alloggio. Inoltre ci si trova costrett a vivere in vere in veri e propri dormitori, spesso con delle fattezze da ghetto lontano dal centro e con una gestione interna della vita comune asettica e opprimente".

"Siamo studenti dello spazio occupato Split e l'università non si è mai degnata di capire le motivazioni nonostante siamo lì da mesi".

"Aver trovato un posto letto in studentato o una casa fatiscente, è già un 'gran risultato' in quella giungla metropolitana che è Bologna. I posti in studentato sono del tutto insufficienti a soddisfare il bisogno annuale di posti letto a prezzo calmierato, producendo ciclicamente l'esclusione di gran parte della comunità studentesca ritenuta idonea, il tutto con una soglia per il beneficio che non è minimamente rappresentativa della reale condizione economica di ognun di noi. D'altro canto le stanze ci sono, ma sono spesso tenute vuote per la speculazione immobiliare o destinate a fini più redditizi, vedi b&b, studentati di lusso, etc. - e concludono - non siamo dispost ad accettare questa guerra della miseria, pretendiamo case e non sgabuzzini, le vogliamo accessibili senza il ricatto economico o del merito, le desideriamo subito".