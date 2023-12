Ecco come saranno i due nuovi studentati privati che sorgeranno in centro

Aree comuni, sale studio e palestre ai piani inferiori, camere singole e doppie (o monolocali con cucinino) a quelli superiori, per un totale di oltre 1200 posti letto. E uno sorgerà nell'edificio dismesso dell'Inps, in via Gramsci, a due passi dalla Stazione Centrale; l'altro prenderà il posto del cosiddetto "ex Tre Stelle", un complesso che giace abbandonato da anni nel quartiere della Cirenaica, in via Rimesse. È quasi tutto fatto per il via libera alla costruzione di due nuovi studentati privati in centro a Bologna: i progetti, presentati nei giorni scorsi dall'assessore comunale all’Urbanistica Raffaele Laudani, sono passati in Commissione e ora verranno discussi in Consiglio comunale. Quasi una formalità, dato che, riprendendo le parole dello stesso assessore, le due proprietà "hanno fatto pressioni per avviare il prima possibile i cantieri e realizzarli in tempi brevi". Secondo le ipotesi degli ingegneri, concluso l'iter burocratico occorrerà un anno per concludere i lavori in via Gramsci, mentre in via Rimesse - dove l'intervento è più complesso - lo studentato potrebbe essere inaugurato entro il 2025.

Per la prima volta, i due studentati nasceranno già in accordo con il Comune e con Er.Go di convenzionare una (piccola) parte dei posti disponibili: saranno 80 in totale, circa il 6% dell'offerta. Le due strutture saranno a uso alberghiero e i lavori riguarderanno non solo gli edifici in sé ma anche parcheggi, aree verdi e tracciati ciclopedonali circostanti.

Lo studentato in vai Gramsci

Per quanto riguarda lo stabile in via Gramsci, l'intervento sarà di tipo conservativo date le buone condizioni in cui versa ancora oggi l'edificio. Arriverà a ospitare oltre 700 posti letto e, per i posti convenzionati, il canone mesile sarà di 350 euro per un posto in doppia e 450 euro per un posto in singola (non è dato sapere, al momento, il costo dell'alloggio senza convenzione). Le attuali tre corti esistente verranno riunite in una sola e le porzioni di struttura rimosse verranno ricollocate per costruire un piano in più. Il piano terra e il piano rialzato ospiterà le stanze più piccole e le zone comuni come mensa e aule studio. Una volta approvata la delibera, la realizzazione di questo studentato avverrà in deroga al piano urbanistico attuale, per poter realizzare le camere al primo piano (che, secondo la normativa, dovrebbe essere invece destinato a usi secondari).

La nuova vita dell'Ex Tre Stelle

A pochi passi da un altro studentato di lusso - il Camplus Bononia di via Sante Vincenzi - in via Rimesse l'area abbandonata cambierà completamente volto. Gli edifici non storici verranno demoliti e la pavimentazione in cemento rimossa per lasciare tutto il lotto a disposizione dello studentato alto otto piani. Gli stabili storici, una casa colonica, verranno adeguati al nuovo uso. La struttura ospiterà 472 monolocali a uso singolo o doppio (stanze di ampia metratura fornite di angolo cucina e bagno) e un posto letto convenzionato costerà 400 euro al mese. Per meglio collegare lo studentato alle infrastrutture circostanti, verranno costruiti anche dei parcheggi: uno interrato a uso della struttura e uno pubblico su via Sante Vincenzi. Il progetto verrà completato da nuove aree verdi e una pista ciclopedonale.

Laudani: "Non sono gli studentati a drogare il mercato immobiliare"

L'assessore Laudani ha presentato in modo favorevole le due delibere: "Sono due interventi molto positivi che permettono di avere un alloggio convenzionato anche chi appartiene alla 'fascia grigia'", cioè gli studenti che per reddito non possono accedere alle borse di studio Er.Go ma nemmeno permettersi un canone a prezzi di mercato. "Io non penso che siano gli studentati a drogare il mercato, ma un'offerta immobiliare saturata dagli affitti brevi", ha poi aggiunto, rispondento alle perplessità sollevate da Detjon Begaj di Coalizione Civica, che ha sottolineato come "lo sviluppo degli studentati privati non ha livellato verso il basso i prezzi. Per rendere la città più vivibile e accessibile - ha concluso il consigliere - occorre aumentare gli investimenti sulle strutture a prezzo calmierato e puntare meno sugli studentati privati in un momento in cui il Comune sta mettendo a punto con ingenti risorse un Piano dell'abitare che può essere preso a modello".