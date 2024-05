Sfuma l'ipotesi dello studentato a Casalecchio: "Non ci sono immobili pubblici"

Non ci sarebbero le condizioni per realizzare uno studentato dell'Università di Bologna a Casalecchio di Reno. Sono arrivati a queste conclusioni sono arrivati i rappresentanti dell'Ateneo, del Comune e di Ergo, l'azienda regionale per il diritto allo studio, nell'incontro che si è tenuto ieri.

Come riferisce la Dire, l'Alma mater non ha sedi a Casalecchio, cosa "che rende quindi meno utile l'idea di uno studentato". Poi la difficoltà a trovare risorse per finanziare il progetto: "Impossibilità di utilizzare eventuali fondi derivanti dal Pnrr per difficoltà oggettiva di tempi tecnici di progettazione, approvazione ed erogazione dei fondi", visto che i lavori dovrebbero essere conclusi nel 2026.

Sfuma l'ipotesi ex Hatù

"A suo tempo, nel 2022, fu scartata la possibilità di ristrutturazione dell'ex Hatù a questo scopo e quindi per quell'edificio sono già in corso procedure per altri utilizzi residenziali con un 30% di edilizia Ers per la cosiddetta fascia grigia", ricorda il Comune, quindi mancano "immobili pubblici da destinare all'uso o immobili già predisposti a camere, da sistemare in tempi rapidi", senza contare "la difficoltà rispetto ai tempi e agli equilibri economici da trovare per eventuali investitori privati", almeno per ora.

Vista la vicinanza di alcune sedi dell'Università e la presenza a Casalecchio del Cineca, non è detta l'ultima parola: "L'Università di Bologna ha comunque espresso il suo pieno interesse a considerare l'ipotesi di realizzare studentati nel Comune di Casalecchio di Reno, come in ogni altro Comune del territorio, laddove si diano le opportune condizioni di sostenibilità economica e di interesse pubblico", si spiega.

Nuovi posti letto per studenti in città

Al Navile, è già avviata la realizzazione di uno studentato che accoglierà circa 400 studenti, nell'edificio dismesso dell'Inps, in via Gramsci, e al cosiddetto "ex Tre Stelle", in via Rimesse. È quasi tutto fatto per il via libera alla costruzione di due nuovi studentati privati in centro a Bologna