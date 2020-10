Studente ferito da un crollo in via del Borgo di San Pietro: "E' ancora in pericolo di vita"

Uno dei due studenti rimasti feriti nella mattinata di ieri in via del Borgo di San Pietro resta in pericolo di vita. L'aggiornamento è arrivato dall'Ospedale Maggiore, dove il 30enne è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Da quanto aveva riferito un residente, ci sarebbe stato il cedimento di un muro e del materiale sarrebbe caduto su una veranda dove si trovavano delle persone, colpite durante il crollo.

La dinamica esatta dei fatti è al vaglio e il cantiere è stato posto sotto sequestro. Lo hanno confermato i Carbinieri al lavoro sul posto, spiegando che un macchinario che getta cemento avrebbe urtato un muro divisorio che è poi crollato sul terrazzino di un appartamento adiacente, dove si trovavano delle persone, due delle quali rimaste ferite. Si tratta appunto di due studenti, un 20enne (ferito in maniera meno grave, ricoverato in codice 2) e il 30enne per cui invece le ferite sono state più gravi.

