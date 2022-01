Studente morto in stage: manifestazione anche a Bologna

Anche a Bologna si terrà una manifestazione per Lorenzo Parelli, il 18enne morto venerdì scorso in un'azienda in provincia di Udine durante il programma di alternanza scuola-lavoro.

Il concentramento è in programma sabato prossimo, 29 gennaio, alle 10 in piazza Memoriale della Shoah, all'angolo tra via Matteotti e via Carracci, a due passi dalla stazione centrale.

A organizzare il presidio sono i Giovani Comunisti di Bologna e dell'Emilia-Romagna, insieme a Rifondazione Comunista, Pci Bologna, Cobas Scuola, Sinistra Unita, Riconquistiamo Tutto-Cgil, Sgb e Fgci Emilia-Romagna e Bologna.

"Non è il primo incidente grave durante l'alternanza scuola-lavoro nel nostro Paese", affermano gli organizzatori, secondo i quali con questi percorsi si "nasconde lo sfruttamento di manodopera proveniente dalle scuole da parte delle imprese sotto un'etichetta meno esplicita.

Riteniamo inaccettabile che uno studente venga mandato a lavorare, fra l'altro senza retribuzione e senza alcun controllo da parte della scuola sui luoghi di lavoro, in un contesto molto pericoloso, tanto da rimetterci la vita. Non è tollerabile che nelle scuole di un Paese che vuol definirsi civile, le studentesse e gli studenti vengano abituati allo sfruttamento e a una vita precaria.

Siamo tornati a una società iper-classista. Chi ha introdotto questa legge e l'ha votata è da ritenersi politicamente responsabile di quanto sta accadendo". A Governo e Parlamento, quindi, gli organizzatori della manifestazione di Bologna chiedono di "abolire immediatamente questa legge vergognosa, di tornare al sistema dei contratti di apprendistato sottoposti ai contratti nazionali di lavoro per i percorsi formativi che richiedano esperienze di tirocinio sui luoghi di lavoro e che la scuola recuperi il compito di formare cittadine e cittadini, non manodopera a basso costo". (San/ Dire)

