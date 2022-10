Morte studente: Alma Mater "ferita e scossa", annullato il concerto

Era di uno studente che si sarebbe tolto la vita, il corpo rinvenuto venerdì mattina sotto il Pontelungo. L'università di Bologna, nella persona del suo rettore Giovanni Molari "esprime il suo grande cordoglio per una scomparsa che riempie di tristezza ogni membro dell’Ateneo. Tutta la comunità dell'Alma Mater, ferita e scossa, oggi piange la morte di un suo studente e con profondo dolore si raccoglie intorno alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi compagni - si legge nella nota - In attesa di comprendere meglio quanto è accaduto, il Rettore esprime il suo grande cordoglio per una scomparsa che riempie di tristezza ogni membro dell’Ateneo".

In segno di lutto, è stato anche annullato il concerto "Music in Unibo" previsto per il fine settimana nell'ambito di Alma Fest, la festa organizzata dall’Alma Mater rivolta a studenti e studentesse.