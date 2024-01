Studente scappa di casa, rintracciato al Marconi: "Voglio tornare nel mio paese"

Quando è stato rintracciato ha detto ai Carabinieri che la sua intenzione era di racimolarne qualche soldo per acquistare un biglietto e tornare nel paese d’origine.

Sono stati giorni di apprensione per la famiglia di uno studente 18enne, cittadino moldavo, scappato di casa. E' stata la madre che si è recata alla stazione Carabinieri della Stazione di Castel Guelfo.

ha riferito di non avere più notizie del figlio dal 29 dicembre, lo chiamava continuamente, ma il cellulare squillava a vuoto. Anche gli altri familiari, gli amici e gli insegnanti avevano provato a contattarlo, ma senza risultato.

I Carabinieri, dopo aver informato la Procura, hanno iniziato a indagare, analizzando le abitudini del giovane. Qualche la denuncia di scomparsa, sono riusciti a localizzare il telefono del ragazzo all’Aeroporto Guglielmo Marconi.

I militari lo hanno rintracciato in un bar all'interno dello scalo: il 18enne ha riferito di essersi allontanato volontariamente da casa e di aver trascorso le notti all’Aeroporto, utilizzando i soldi ricevuti da uno stage scolastico. Sperava di racimolarne altri per acquistare un biglietto aereo e tornare nel paese d’origine, la Molldavia, perché non vleva più restare in Italia.

Poco prima di Natale, una 15enne aveva fatto perdere le sue tracce. La ragazza è stata rintracciata dalla Polizia al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio.