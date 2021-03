Rimborsi sostegno agli affitti, gli studenti universitari: "Con questi criteri, esclusi in tantissimi"

Il rimborso dell'affitto ai fuorisede si basa su requisiti che di fatto "escludono tantissimi studenti", a partire dalla "incompatibilità con la borsa di studio". A dirlo è Andrea Giua, presidente della Consulta regionale degli studenti dell'Emilia-Romagna, che punta il dito contro il decreto ministeriale a cui la Regione si è adeguata per il bando di sostegno avviato oggi.

"Ringrazio la Regione per essersi adoperata in brevissimo tempo per la pubblicazione del bando -afferma Giua- così da mettere queste risorse a disposizione degli studenti. Il bando viene pubblicato a meno di 20 giorni dall'arrivo del decreto ministeriale che ha sbloccato i fondi e questo è un segnale importantissimo".

Però, critica il presidente della Consulta degli studenti, "i requisiti fissati dal decreto ministeriale, cui la Regione è costretta ad adeguarsi, sono totalmente inadatti ed escludono ingiustamente tantissimi studenti e studentesse".

In particolare, attacca Giua, "l'incompatibilità con la borsa di studio inserita dal decreto è incomprensibile. Così non si tiene conto in alcun modo di eventuali gravi mutamenti nella posizione reddituale di coloro che già prendono la borsa di studio e che avrebbero bisogno di ulteriore aiuto per proseguire gli studi".

Secondo la Consulta degli studenti emiliano-romagnoli, dunque, "si tratta di un decreto arrivato molto in ritardo rispetto alle previsioni e distante dalle reali necessità degli studenti. Rischiamo, paradossalmente, di non poter impiegare tutti i fondi perché tantissimi cadranno in incompatibilità. Siamo in attesa che il Ministero sblocchi anche i fondi previsti dalla legge di bilancio 2021: speriamo che nel prossimo bando si riesca a risolvere queste storture e a costruire un bando più utile a studenti e studentesse che versano in gravi difficoltà economiche", conclude Giua. (San/ Dire)