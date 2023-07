Casa, FI: "Via l'Imu a chi affitta agli studenti, senza sarebbe una realtà provinciale"

Azzerare l’IMU per chi affitta agli studenti. E' la proposta di Nicola Stanzani, capogruppo di Forza Italia a Palazzo d'Accursio: "Per rispondere all’emergenza abitativa la Vicesindaca Clancy, dopo mesi di 'studio', propone di realizzare tre nuovi piccoli studentati e qualche alloggio in cohousing. È questo rischia di essere la classica montagna che ha partorito il topolino. Gli studentati non bastano, occorre aumentare l’offerta di appartamenti per gli studenti, si incominci allora con l’azzeramento dell’IMU".

Stanzani ricalca le orme del fondatore del suo partito, il defunto Silvio Berlusconi, che proprio 10 anni fa chiese e ottenne l'abolizione dell'Imu sulla prima casa.

"Bologna risulta essere la sede universitaria con la percentuale più alta di studenti internazionali rispetto al totale degli iscritti, circa il 13%, a fronte di una media nazionale del 6% e con un numero di fuori sede (41.000 studenti) che pesa per il 64,6% sul totale degli immatricolati (la media nazionale è pari al 39,9%) - spiega Stanzani - ponendo la nostra città e il nostro ateneo nettamente in cima a questa classifica, che vede per esempio Milano attestarsi sul 46,6% e Roma sul 32,4%".

Non solo nuovi studentati

Quindi "senza fuori sede l’Ateneo di Bologna sarebbe una realtà de tutto provinciale, così come è del tutto evidente che sull’offerta di locazione agli studenti Bologna si gioca una partita fondamentale nella grande sfida che ci pone la drammatica emergenza abitativa" continua il capogruppo attaccando Giunta e vice sindaca Clancy che "pensano solo alla realizzazione di nuovi studentati (per altro consumando suolo in zone a rischio alluvionale), ma la Commissione Europea ci chiede di coprire con studentati il 20% della domanda di alloggio degli studenti (8.390 posti) e le stesse analisi di mercato ci dicono che lo studentato tranquillizza la famiglia del giovane fuori sede al suo ingresso all’Università, e la permanenza media in questo tipo di strutture è di 12/24 mesi (fonte Scenari immobiliari aprile 2023 Student housing fra PNRR e mercato)".

"Quello dello studentato - quindi - è generalmente un approccio iniziale alla città che diventa meno interessante con il consolidarsi dei rapporti e di conoscenza del territorio. Occorre quindi mappare gli immobili in locazione a libero mercato disponibili (dove sono localizzati, quali sono i costi medi, per capire come e dove ampliare l’offerta) e lavorare per creare le condizioni perché diventi conveniente la regolarizzazione dei contratti agli studenti e l’affitto a questi ultimi in luogo dei famigerati affitti brevi destinati ai turisti".

Stanzani spiega che l'abolizione dell'Imu a chi affitta agli studenti è Una "facoltà prevista in capo ai comuni dalla normativa nazionale" quindi "perì mettere in campo una serie di misure incentivanti questo tipo di locazioni. Il Sindaco Nardella lo ha già annunciato e Firenze, con la sua Università, rischia di essere un competitor importante. Occorre quindi non perdere tempo, la sfida non la si giocherà nei prossimi anni, ma tra 2 mesi" conclude Stanzani.