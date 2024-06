Studenti pro Palestina irrompono all'Accademia di Belle Arti | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un gruppo di studenti ha interrotto una conferenza stampa all’Accademia di Belle Arti di Bologna. È successo questa mattina, 17 giugno: gli studenti e le studentesse hanno preso di mira l’istituto d’arte dopo che il Consiglio Accademico ha deciso di rinviare la decisione sulla mozione del Collegio docenti, il quale aveva chiesto l’interruzione degli scambi Erasmus con un istituto di design israeliano, lo Shenkar - Engineering Design Art di Tel Aviv, a partire dall’anno accademico 2024-2025. La motivazione afferisce ovviamente al massacro dei civili di Gaza perpetrato negli ultimi mesi da parte del governo di Benjamin Netanyahu.

“Troviamo inaccettabile che il verdetto del Consiglio Accademico del 13 giugno sia stato di scaricare l'ennesima volta il riesame della mozione al Collegio docenti, dopo aver ricevuto una lettera dell’università sionista di Tel Aviv e le pressioni del sindaco Lepore (PD), che l'altro giorno esponeva la bandiera palestinese con tutta la sua ipocrisia chiedendo poi alla presidentessa Finzi se potesse fare qualcosa per bloccare la mozione: un vero e proprio schiaffo in faccia ad ogni parvenza di democrazia e rappresentatività dopo otto mesi di mobilitazione degli studenti e dopo il voto del collegio del 5 giugno. Così la governance dell'Accademia si piega alle pressioni del governo uscite anche sui giornali, alla telefonata del sindaco del PD, alla lettera inviata dal Rettore della Shenkar, letta anche in Consiglio Accademico dalla presidentessa Finzi” scrivono in una nota gli studenti che hanno manifestato questa mattina.