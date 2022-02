Studenti in piazza, tensione con la polizia al Provveditorato | VIDEO

Corteo in centro per chiedere l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, il superamento della Buona Scuola e le dimissioni del ministro dell'Istruzione

Studenti e studentesse delle superiori tornano in piazza a Bologna, come in tantissime città italiane, dopo le morti di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci avvenute durante uno stage di lavoro. Sfilano per chiedere l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro, il superamento della Buona Scuola e le dimissioni del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Il corteo, di 400 ragazzi circa, è partito da Piazza Aldrovandi dopo le 10 creando non pochi disagi al traffico.

Momenti di tensione con la polizia in via de' Castagnoli, davanti all’ufficio scolastico regionale, quando la testa del corteo ha cercato di avvicinarsi all'ingresso, presidiato dagli agenti in tenuta antisommossa. Qualche spintone ma nessuna carica da parte della polizia che si è vista lanciare contro alcune 'bombe' di vernice colorata.

"Il nostro obiettivo era di andare in Provveditorato e cercare un confronto con i responsabili di questa scuola – afferma Pietro di Scuola in lotta Bologna – la risposta è stata ancora una volta la repressione".