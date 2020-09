Covid, tre positivi in due istituti scolastici di Bologna. Una classe del Liceo Righi in quarantena

Oggi, martedì 22 settembre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna tre casi di positività a Sars-CoV-2 riconducibili a studenti, tutti sintomatici, frequentanti, a Bologna, due istituti di scuola secondaria di secondo grado.

Liceo Artistico Arcangeli e Istituto Aldrovandi Rubbiani

Per il primo caso, frequentante il Liceo Artistico Arcangeli, sede Via Verthema, l’ultimo e unico giorno di scuola è stato lo scorso 17 settembre. Anche il secondo caso, frequenta il Liceo Artistico Arcangeli ma nella sede di via Cartoleria, il suo ultimo giorno di scuola è stato il 18 settembre.

Il terzo caso, infine, frequenta l’Istituto Professionale Aldrovandi Rubbiani l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 settembre.

91 persone coinvolte fra studenti e docenti

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei due Istituti coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente). Attualmente sono 91 i soggetti coinvolti, tra studenti e docenti, (30 al Liceo Artistico Arcangeli, sede Via Verthema, 31 nella sede di via Cartoleria sempre del Liceo Arcangeli e 30 presso l’Istituto Professionale Aldrovandi Rubbiani).

Una classe in quarantena al Righi

Un’intera classe del liceo Scientifico Righi, 21 studenti, inoltre, è stata messa in quarantena per 14 giorni a causa dell’identificazione di altri due casi, emersi durante i tamponi effettuati nei giorni scorsi, legati al caso indice. Sono risultati,infine, tutti negativi, al tampone naso oro-faringeo, i 59 contatti stretti (compagni di classe e docenti) relativi ai due casi di positività riscontrati nei giorni scorsi nel Liceo Copernico.