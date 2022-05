Università aperta anche di notte? Gli studenti delegati approvano l'idea

Le aperture serali dei locali dell'Ateneo raccolgono il consenso dei rappresentati degli studenti. La proposta del resto nacque proprio tra e fila dei rappresentanti studenteschi nei vari organi dell'Ateneo. L'idea nei giorni scorsi era stata rilanciata dal delegato del rettore Federico Condello.

Ora, a cogliere la palla al balzo è Stefano Dilorenzo, rappresentante di Sinistra universitaria in Consiglio studentesco e in Senato accademico dell'Ateneo bolognese, che alla 'Dire' annuncia: "Vista l'apertura di Condello, riproporremo questa idea con una mozione in Consiglio e lanceremo un appello al Comune" perché il progetto possa andare in porto, con il "coinvolgimento anche delle associazioni studentesche: è fondamentale".

Secondo Dilorenzo, "sicuramente il fine settimana sarebbe quello da cui partire" con le aperture serali, perché è il momento della settimana nel quale si concentrano i problemi. L'idea di Sinistra Universitaria è dunque aprire i locali dell'Alma Mater "fino alle 24, almeno quelli a piano terra di via Zamboni dal 32 al 38 e di Palazzo Poggi".

"Spazi a disposizione dei gruppi studenteschi"

Spazi che andrebbero messi "a disposizione dei gruppi studenteschi e di cittadini per iniziative culturali- sostiene Dilorenzo- per animare la zona universitaria e fare in modo che sia presidiata. Perché i problemi nascono quando gli spazi non sono utilizzati. Se invece vengono vissuti, i problemi non ci sono e le piazze sono più vivibili".

Secondo i rappresentanti degli studenti in Ateneo, con le aperture serali degli spazi universitari "si potrebbe partire da via Zamboni, per poi estendere il modello anche ad altri luoghi universitari come il complesso di Santa Cristina o Palazzo Hercolani". Per Dilorenzo è comunque necessario anche un appoggio da parte del Comune, perchè "servirà un investimento per tenere aperti i locali e organizzare anche corsi universitari extra di sera. Ma è comunque un costo basso rispetto al ritorno che si può avere in termini di vibilità" della zona, sostiene l'esponente di Sinistra universitaria.