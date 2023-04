Studio allargato in via Belle Arti: da allievi e vicini gara di solidarietà

Una lezione al'aperto e pulizie straordinarie, oltre che un viavai incessante. Così il quartiere si è stretto attorno allo studio di Demetrio Casile, noto artista che risiede da anni in via Belle Arti e che nella settimana di Pasqua ha dovuto fare i conti con una brutta perdita al piano sopra il suo studio, che ha poi provocato un allagamento e ha danneggiato parte delle tele dell'artista, oltre che adiverso altro materiale e il soffitto in cannicciato, ora da rifare completamente.

Diverse decine di persone tra ieri e oggi si sono affacciate sotto allo stretto portico dirimpetto ai locali di lavoro del pittore e regista. Tra questi anche la presidente di quartiere Rosa Amorevolae. "l dispiacere dei frequentatori, la tristezza del Maestro, il continuo fermarsi dei passanti per portare una parola di conforto... sono segnali che sottolineano quanto questo spazio sia caro nel cuore delle persone e della città, situato vicino all'Accademia di Belle Arti".

La dinamica dei fatti

La scoperta è avvenuta la mattina di domenica 9 aprile, quando il professore di Pittura e educazione visiva all’Istituto Belle Arti è entrato nel suo studio, attorno alle ore 11. Una cascata di acqua e detriti aveva inondati lo spazio, fino a quando non si è creato un vero e proprio buco nel soffitto.

L’acqua, da quanto scoperto in seguito dai Vigili del Fuoco, fuoriusciva da un appartamento al secondo piano dello stabile, probabilmente a causa di un bidet dimenticato aperto dalla notte precedente. All’interno della casa era presente una ragazza che, rispondendo alla richiesta di spiegazioni da parte dei Vigili del Fuoco, ha detto di essersi appena svegliata e di non essersi accorta di nulla. Il palazzo, come riferisce Il Resto del Carlino, è attualmente agibile: oltre al cartongesso del soffitto dello studio, non ci sarebbero danni alle strutture portanti dell’edificio.

“Il mio regno è devastato – commenta amaro il docente sul proprio profilo Facebook – è il rifugio dell’anima per centinaia di persone che da anni e anni frequentano i miei corsi”.