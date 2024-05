Stufa a legna difettosa, 47enne muore intossicata dal monossido

Gabriela Birgaoanu, 47 anni, di origini rumene, è morta nella notte tra lunedì e martedì nella sua casa di Borgo Capanne, frazione di Granaglione nel comune di Alto Reno Terme. Dagli accertamenti effettuati dai carabinieri, dal 118 e dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, la donna è rimasta intossicata dal monossido di carbonio sprigionato da una stufa a legna. La donna aveva ceduto la sua stanza ad alcuni parente, che erano suoi ospiti per alcuni giorni, e dormiva in una stanza senza impianto di riscaldamento. Probabilmente la stufa, non utilizzata da qualche tempo, ha sprigionato la sostanza tossica che l'ha uccisa. Il suo non è l'unico caso di intossicazione del monossido di carbonio negli ultimi tempi.

Chi era Gabriela

La vittima viveva da diversi anni viveva nell’Appennino bolognese insieme alla figlia maggiorenne. In casa con lei, nella notte in cui è morta, c’erano alcuni parenti che erano andati a trovare la 47enne per la Pasqua ortodossa. Nessuno di loro, fortunatamente, è rimasto intossicato.A dare l’allarme, lunedì mattina, sono stati proprio i familiari di Gabriela, ma per la donna non c’era più nulla da fare. La magistratura, dopo gli accertamenti del caso, ha già restituito la salma alla famiglia per permettere loro di organizzare i funerali.