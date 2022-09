Stupro al parco riaccende il tema sicurezza, la ricetta: più telecamere e controlli

Sicurezza da tutelare. Soprattutto nei parchi cittadini. Soprattutto dopo (l'ennesimo) episodio violento, lo stupro di una minore ai Giardini Margherita ad opera di uno sconosciuto che al momento risulta irrintracciabile.

Il dibattito è aperto. Ieri un punto è stato fatto durante il tavolo sulla sicurezza, al termine del quale il prefetto di Bologna Attilio Visconti ha fatto sapere che la via perseguibile per tutelare il parco cittadino potrebbe essere attivare maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, oltre all'attivazione un numero maggiore di telecamere di videosorveglianza nella zona.

Non ritiene invece sensata l'ipotesi ventilata nei giorni scorsi, e anche adottata negli anni passati, della chiusura notturna del parco.

Casus belli la violenza sessuale ai Giardini

Il casus belli che ha portato a rinfocolare l'annoso e spinoso tema della messa in sicurezza della aree calde della città, come i parchi, e in particolar modo i Giardini Margherita, è la violenza sessuale subita da una 17enne la notte tra il 14 e il 15 settembre. Dalle ricostruzioni, la giovane probabilmente stava rincasando quando è stata avvicinata da un ragazzo, forse coetaneo, che l'avrebbe convinta a seguirlo per poi chiederle di fare sesso. A nulla sarebbe valso il diniego della minore, violentata dal soggetto, che dopo l'abuso è sparito facendo perdere le sue tracce. Per risalire all'autore del crimini sarebbero state molto utili le telecamere, ma molte non erano funzionanti. Da qui appunto il discorso del Prefetto che sottolinea l'importanza di installare più dispositivi di videosorveglianza.

In 3 settimane 3 episodi di violenza (denunciati)

Non solo i parchi teatri di violenze. L'incubo vissuta dalla ragazzina segue di una manciata di giorni altri episodi di violenza ai danni di giovani donne in città.

Era fine agosto quando una giovane turista è stata violentata in zona universitaria. Era in difficoltà nel cuore della città, quando alcuni passanti l'hanno soccorsa. Grazie anche a loro, il soggetto - che probabilmente non ha agito da solo - è finito in arresto. La vittima, trasportata in ospedale, ricordava poco della serata, passata in un pub, dal quale sarebbe uscita con una amica in forte stato di alterazione alcolica. Qui sarebbe avvenuto il primo approccio con uno dei malintenzionati, che avrebbero trascinato a spalle la giovane in una zona appartata di Largo Respighi per poi abusarne, probabilmente a turno con altri amici. Fino all'intervento provvidenziale di alcuni passanti che l'hanno prima soccorsa e poi chiamata alla polizia.

A metà settembre invece risale l'altra violenza ai danni di una giovane, stavolta registrata in stazione. Del fatto è stato incriminaro un quarantenne, cittadino senegalese, senza fissa dimora e irregolare. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, la giovane sarebbe stata aggerdita mentre cercava di rintracciare una amica, con la quale aveva passato una serata in città. In quel frangente la giovane si sarebbe imbattutta nel senegalese, che si sarebbe offerto di accompagnarla, per poi invece condurla in un luogo appartato e violentarla.