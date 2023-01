Subaffitta al doppio, ma gli "inquilini" non hanno il permesso

Non solo subaffittava un appartamento a lei intestato al doppio della cifra pattuita con il titolare, ma i suoi "inquilini" sono immigrati irregolari, così una 40enne, cittadina peruviana, è stata denunciata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Nell'appartamento, in via San Donato, affittato dalla donna a 9mila euro l'anno e subaffittato a 18mila (1.500 euro al mese) sono infatti arrivati i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti: i due uomini che vi abitavano, un cittadino peruviano di 28 anni e un cittadino tunisino di 31, non sono in possesso del permesso di soggiorno, risultando quindi immigrati irregolari.

Anche quattro uomini sono stati denunciati nella giornata di ieri per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E' accaduto a Castel San Pietro, dove un cittadino pachistano si è recato in caserma dichiarando di aver perso il passaporto e di voler fare denuncia per poter poi procedere alla richiesta di asilo. Si è presentato con 3 connazionali, in qualità di testimoni, ma i Carabinieri si sono insospettiti. Dai controlli dattiloscopici infatti tutti e 4 sono risultati immigrati irregolari, quindi è scattata la denuncia.

La Questura di Bologna nei primi giorni del 2023 (dall'1 al 13 gennaio) ha eseguito 26 provvedimenti di espulsione nei confronti di stranieri irregolari e, come più volte sottolineato dal Questore, si tratta di persone che hanno commesso reati. In una decina di casi si è trattato di accompagnamenti al Centro di permanenza e rimpatrio, quattro sono rimpatri immediati con accompagnamento in frontiera e i restanti sono ordini di espulsione.