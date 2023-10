Ragazzina sul davanzale: salvata dai miltari

Stava per gettarsi da una finestra del terzo piano, seduta sul davanzale con le gambe penzolanti nel vuoto: così l'hanno vista ed è scattato immediatamente l'allarme per una ragazzina di Castel Maggiore che fortunatamente è sana e salva grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri.

Arrivata la segnalazione (alle 14.00 circa di ieri) gli equipaggi del Nucleo Radiomobile di Bologna si sono diretti sul posto e una volta riusciti ad aprire il portone condominiale, i militari sono saliti velocemente al piano e hanno fatto ingresso nell’appartamento, mettendo in sicurezza la giovane.

Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazzina è stata trasportata in ospedale soltanto per accertamenti. L'episodio non è lontano da un altro fatto simile avvenuto sabato 23 settembre 2023, quando una giovane si era lanciata nel Torrente Savena. Si trattò di un salvataggio al cardiopalma, raccontato con commozione dai due angeli che le erano andati in soccorso.