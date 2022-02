Imprenditore tenta il suicidio, salvato in extremis. Il racconto: "E' bastato uno sguardo per capirci" | VIDEO

Aveva deciso di farla finita buttandosi dal ponte dell'asse attrezzato, sul Reno, così ieri sera, intorno alle 19, un imprenditore ha scavalcato la balaustra minacciando di volersi suicidare.

Appresa la notizia, i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati hanno trovato l'uomo in stato di agitazione. Accorse nel frattempo sul posto altre due pattuglie del Nucleo Radiomobile di Bologna, tutti i carabinieri, giocando di squadra e approfittando di un momento di distrazione del 51enne, sono riusciti ad afferrare il soggetto per una gamba e poi per il torace, così riuscendo con la forza a tirarlo al di qua della ringhiera, vincendo la resistenza dell’uomo. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in una struttura sanitaria.