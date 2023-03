Accompagnarono Paola a morire in Svizzera, rinviata la decisione sull'archiviazione |VIDEO

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna Andrea Salvatore Romito si è riservato di decidere la richiesta di archiviazione formulata dal procuratore Giuseppe Amato nei confronti di Felicetta Maltese, Virginia Fiume e Marco Cappato. I tre, indagati per il reato di “aiuto al suicidio”, si erano autodenunciati il 9 febbraio scorso, tre giorni dopo aver accompagnato la signora Paola, bolognese, affetta da una forma avanzata di parkinsonismo atipico, in Svizzera per la morte volontaria tramite autosomministrazione di un farmaco letale. A quel punto, la Procura li ha iscritti per istigazione e assistenza al suicidio e poi, in tempi brevissimi, ha chiesto l’archiviazione del loro fascicolo.

Gallo: "L'inerzia del Parlamento discrimina i malati"

L'udienza in camera di consiglio si è svolta nella tarda mattinata, poi nel primo pomeriggio Cappato, le attiviste e l'avvocato Filomena Gallo hanno tenuto un incontro dell'associazione Luca Coscioni al teatro Navile in via Mariscalchi. “Abbiamo ribadito la nostra richiesta di archiviazione. In subordine, qualora non fosse possibile archiviare per le motivazioni esposte che riguardano soprattutto i requisiti della signora Paola, abbiamo chiesto che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale, perché l’inerzia del Parlamento evidenzia una discriminazione tra i malati che sono costretti ad andare all’estero”, ha spiegato l’avvocato Gallo, difensore di Cappato e coordinatrice del collegio legale di studio e difesa dell’associazione Luca Coscioni.

Cappato: "Se non sarà il Parlamento saranno i tribunali a decidere"

“Qualunque sarà la decisione del Tribunale di Bologna, noi la rispetteremo perché siamo stati noi a chiedere alla giustizia di attivarsi attraverso un’autodenuncia nell’inerzia totale del parlamento, della politica e dei partiti. La disobbedienza civile continua, ci sono altre persone che ci hanno contattato. Se non sarà un’aula del Parlamento saranno quelle dei tribunali ad esprimersi”, ha aggiunto Cappato.

Parte la raccolta firme per una proposta di legge regionale

Intanto prende il via anche anche in Emilia Romagna (Bologna e Parma) la raccolta firme per la proposta di legge popolare regionale "Liberi Subito" dell’Associazione Luca Coscioni, per regolamentare l’aiuto medico alla morte volontaria. L’obiettivo è raccogliere 5.000 firme di cittadini residenti in Emilia Romagna entro 6 mesi. L’intenzione è quella di arrivare a una normativa di attuazione (procedure e tempi) per accedere ad una morte volontaria attraverso l’auto somministrazione del farmaco letale. Una volta raccolte le firme necessarie, la proposta di legge - già dichiarata ammissibile dalla Consulta di Garanzia Statutaria - sarà esaminata dall’Assemblea legislativa, che effettuerà una istruttoria in Commissione e poi la sottoporrà a discussione, presentazione di emendamenti e votazione in Aula.