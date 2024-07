Suicidio alla Dozza, il garante: "A Bologna sovraffollamento e inadeguatezza degli spazi" 

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da due mesi era in carcere, in attesa di giudizio, per aver accoltellato a maggio la sua ex datrice di lavoro, il 48enne morto suicida alla Dozza, impiccandosi nel bagno della cella.

"Dopo il suo ingresso in carcere, c'era stata una valutazione del rischio suicidario considerato lieve - spiega il garante di Bologna, Antonio Ianniello - condivideva la cella con un'altra persona nella sezione 1C del reparto giudiziario, a regime chiuso. Nel periodo aveva serbato una condotta regolare. Aveva una famiglia all'esterno con la quale effettuava colloqui, l'ultimo dei quali alcuni giorni prima del tragico evento, secondo quanto riferito da qualificati referenti istituzionali".

A Bologna "sovraffollamento e inadeguatezza strutturale degli spazi"

Per Ianniello "le caratteristiche della detenzione bolognese sono tali per cui nella complessa realtà detentiva locale la condizione di sovraffollamento si mischia in modo perverso con l'inadeguatezza strutturale degli spazi - ovvero - l'esperienza detentiva può venire ad assumere i caratteri del mero contenimento e della mera neutralizzazione delle persone. Viene così a mancare la possibilità concreta della più adeguata, piena ed effettiva presa in carico delle singole esperienze detentive". Attualmente, secondo i dati FP CGIL, sono 850 i reclusi, a fronte di una capienza prevista di circa la metà.

Quindi, senza supporti che portino al recupero e al reinserimento, il carcere, anche quello bolognese, "annichilisce le persone e può condurre le più fragili in prossimità del loro definitivo punto di rottura, potendosi consumare, giorno dopo giorno, l'annientamento di ogni personale prospettiva di esistenza".

È urgente peri il garante "mettere in campo ogni sforzo possibile per elaborare strategie che possano rendere più incisiva l'attuazione del piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie in carcere, coinvolgendo tutti i soggetti che fanno parte della comunità penitenziaria. Come anche è urgente una più puntuale condivisione del complesso degli interventi fra area penitenziaria e area sanitaria".

Da un'analisi che il Garante Nazionale sta effettuando sui suicidi che si sono consumati nell'anno emergono questi tratti, riferisce Ianniello, il 50% circa dei suicidi si è consumato nei primi 6 mesi di detenzione; il 40% circa ha riguardato persone che erano in attesa di primo giudizio; il 50% circa ha riguardato persone indagate o condannate per reati contro la persona; quasi il 90% è avvenuto in

sezioni a custodia chiusa.

"Cronaca di un suicidio annunciato"

A insorgere ancora una volta sono stati diversi sindacati dei penitenziari: "Quanto accaduto era nell' aria - scrive in una nota FP CGIL - una cronaca di un suicidio annunciato, e purtroppo, ne siamo certi, non sarà l'ultimo episodio drammatico che si verificherà, almeno fino a quando l'Amministrazione non cambierà radicalmente l’approccio alla gestione degli Istituti di pena. Il fallimento è sotto gli occhi di tutti: tra sovraffollamento, ristretti con problemi psichiatrici mai diagnosticati, carenza spaventose di personale a tutti i livelli, sanità penitenziaria allo sbando, carenza di risorse investite e carenze di strutture idonee ad accogliere quei detenuti che potrebbero scontare la loro pena fuori dal carcere. Gli istituti di pena del nostro Paese da tempo non assolvono più ai compiti rieducativi che gli assegna la Costituzione, per limitarsi stipare il maggior numero di reclusi per i quali è già troppo spendere per lenzuola di stoffa o per prodotti d’'igiene o per le pulizie, figuriamoci per programmi rieducativi degni di questo nome o più banalmente condizionatori per alleviare la calura estiva. Davanti a questa tragedia quotidiana, il personale di polizia penitenziaria è chiamato a evitare il peggio, nella crescente indifferenza da parte delle autorità preposte. La situazione bolognese non è diversa da tutti gli altri istituti disseminati sul territorio nazionale, ma nonostante l'evidenza e nonostante l'attenzione stia purtroppo crescendo, quello che il personale avverte è soltanto un colpevole inesorabile silenzio".

Cosa fa il Garante

Il Garante per i Diritti delle Persone private della Libertà personale del Comune di Bologna è Antonio Ianniello, rieletto dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11 luglio 2022.

È una figura istituzionale che opera in piena libertà e indipendenza e vigila negli istituti di pena sul rispetto dei diritti. Svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena, avvicinando la comunità locale al carcere. Il garante ha sede a Palazzo D'Accursio.