Tenta il suicidio con un guinzaglio intorno al collo, i carabinieri lo salvano

Si era stretto al collo un guinzaglio con l'intento di togliersi la vita, ma l'intervento dei carabinieri lo ha salvato. L'episodio è avvenuto domenica 8 ottobre a Castiglione dei Pepoli quando alla stazione locale arriva la chiamata della moglie dell'uomo, preoccupata per la telefonata che a sua volta aveva ricevuto pochi minuti prima: il marito, infatti, l'aveva contattata per dirle che si sarebbe suicidato perché lo aveva lasciato.

La vicenda

I carabinieri, quindi, raggiungono velocemente la casa dell'uomo, trovandolo in un bosco , ai piedi di un albero con un guinzaglio stretto intorno al collo. A quel punto inizia una lunga trattativa tra i militari e l'uomo, in evidente stato di agitazione e con difficoltà a respirare. Solo dopo svariati minuti di tensione, in cui l'uomo a tratti sembrava propenso a togliersi il guinzaglio ma poi improvvisamente ricominciava ad agitarsi e divincolarsi, cominciando a correre e minacciando di togliersi la vita con i coltelli che aveva in casa, finalmente i carabinieri sono riusciti a convincerlo a desistere.

Sul posto sono intervenuti successivamente anche i sanitari del 118, che dopo avergli liberato il collo e fornito le prime cure, lo hanno trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna per gli approfondimenti del caso.