Giovane tenta il suicidio, salvataggio al cardiopalma: "Pericolo reale, anche per gli agenti"| VIDEO

Un 19enne a penzoloni sul ponte di via Libia e gli agenti di Polizia che lo trattengono e lo salvano. E' accaduto questa mattina poco dopo le 6 sul ponte di via Libia: "Ho stabilito con lui un colloquio fraterno" ha detto il vice ispettore Lorenzo Bumbaca.

"In questo caso c'era una determinazione da parte del ragazzo - ha detto ai cronisti il questore Antonio Sbordone - un pericolo reale anche per gli agenti che potevano essere trascinati insieme a lui, dobbiamo essere contenti, mi prodigherò per far avere un riconoscimento da parte del ministero"