"La mia vita non ha senso": minaccia di lanciarsi dal ponte, eroico salvataggio dei poliziotti

Si era issato oltre al grata di protezione del ponte ed era pronto a gettarsi sui binari della ferrovia che passa di sotto. Lo hanno trovato così gli agenti della Polizia di Bologna, intervenuti nella notte sul ponte di via Matteotti per salvare un uomo che voleva togliersi la vita.

È successo intorno alle quattro del mattino. Quando la Sala Operativa ha ricevuto l'allarme, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico si sono precipitati velocemente sul posto dove hanno trovato l'uomo al centro del calcavia, con il corpo già sporgente dalla grata: "La mia esistenza non ha più senso, voglio mettere fine alla mia vita" ha detto disperato a uno dei poliziotti.

Mentre l'agente cercava di farlo parlare e di rassicurarlo, il resto della squadra si è messa in posizione intorno all'uomo e, approfittando di un momento di stanchezza, è eroicamente intervenuta: due agenti lo hanno subito afferrato per le braccia mentre il terzo si è spinto oltre il parapetto, raggiungendolo sulla grata e bloccandolo per le gambe. L'uomo è stato così sollevato di peso e messo in salvo sul marciapiede. Gli agenti hanno poi chiamato il 118 e hanno aspettato l'intervento del personale sanitario.

Non è la prima volta che le forze dell'ordine si rendono protagonista di interventi coraggiosi che permettono di salvare vite umane. Solo a inizio mese la Polfer e i militari dell'esercito hanno sventato un altro tentato suicidio poco lontano da via Matteotti, alla stazione centrale, dove un uomo si era steso sui binari per togliersi la vita. Sull'Appennino, invece, i Carabinieri sono intervenuti due volte a ottobre per salvare due persone che volevano gettarsi da un ponte, tra cui una ragazza di 17 anni.