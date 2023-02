Suner, a marzo torna il festival dei Live Club Arci | VIDEO

Torna Suner, la rassegna diffusa di musica dal vivo dove i protagonisti sono i live club e gli artisti.

È il progetto triennale di Arci Emilia-Romagna e dei suoi live club sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della Legge 2 sulla musica. Dal 3 marzo al 31 Marzo 14 band solcheranno i palchi di 19 Live Club Arci diffusi su tutto il territorio regionale, un circuito di spazi eterogenei, un vivaio per artisti e artiste dove la musica è scambio, relazione e sperimentazione.

Suner, dunque, torna pure questa volta con un ricco cartellone artistico che intreccia generi e scene musicali e mira al rafforzamento e alla valorizzazione delle produzioni indipendenti emiliano-romagnole. Suner, infatti, non è solo un circuito di Live Club o un Festival ma anche un percorso che investe nella creazione di nuovi progetti artistici originali con la curatela affidata a Corrado Nuccini, musicista e direttore artistico di Ferrara Sotto Le Stelle.

Il primo anno di progetto ha visto la produzione di RagazzaCD, il “fumetto che si ascolta” un volume di quattrocento pagine, realizzato dal fumettista Alessandro Baronciani con musiche di Giungla e Rachele Bastreghi, contenute in un cd allegato al fumetto. Dal 24 febbraio, su tutte le piattaforme, è possibile ascoltare le quattro canzoni originali e le dieci tracce anche su tutte le piattaforme digitali. Il libro a fumetti è una graphic music, un podcast illustrato, un nuovo modo di leggere una storia a fumetti. RagazzaCD ha anche due bellissimi videoclip : Salta cantata da Giungla e Storia con Rachele Bastreghi. La parte musicale è edita da Tempesta.

A marzo, invece, all'interno dell’edizione Showcase di Suner verrà presentato in anteprima Motel Chronicles, nuovo progetto di Emidio Clementi e seconda produzione di Suner. L’appuntamento dal vivo è per il 25 marzo con un doppio spettacolo al Circolo Arci Efesto (il primo è già sold-out).

In questa nuova opera Emidio Clementi e Corrado Nuccini completano una trilogia musicale e letteraria iniziata in America con Notturno Americano di Emanuel Carnevali, proseguita con l'opera poetica di TS Eliot e i suoi Quattro Quartetti per tornare oggi con Motel Chronicles e un nuovo adattamento letterario con testi di Sam Shepard col primo estratto Se ne sta immobile accanto alla valigia sfasciata, su tutte le piattaforme già da martedì 21 Febbraio per 42 Records. Nel disco, realizzato a Fonoprint di Bologna, ottimi musicisti quali Stefano Pilia, Fabio Rondanini, Francesca Bono, Laura Agnusdei, Ensemble Concordanze, Emanuele Reverberi, Jonathan Clancy, Francesca Baccolini e molti altri.

I concerti

Oltre alla presentazione di questa produzione nata in casa Suner, l’edizione di Marzo vedrà dunque in scena altre 13 band che saliranno sui palchi degli altri 18 Live Club Arci della Regione. Numeri importanti per la musica dal vivo in regione e per il progetto di Arci Emilia-Romagna che lo scorso anno aveva già realizzato 55 concerti con 19 band e 20 live club coinvolti tra le edizioni di Aprile e Ottobre 2022. Cosa ci aspetta a Marzo?

Si inaugura il 3 Marzo al Circolo Arci ZU di Parma con il live dei Leatherette, band bolognese, nata nel 2018, che ama definire la propria musica come “un pot-pourri di sfuriate punk, atmosfere jazz e accenni no wave”.

Il 4 Marzo doppio appuntamento: a Bologna è atteso il “cantautorato illogico d’avanguardia” del Duo Bucolico al Mercato Sonato; mentre a Cesena, al Circolo Le Cantine di Villa Nellcote, è atteso il live di Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi).

Ben tre concerti nel modenese nella serata del 10 Marzo: i Leatherette sono attesi questa volta al Circolo Arci Mattatoyo di Carpi; mentre i Giardini di Mirò portano dal vivo “Voiceless” (spettacolo inedito dedicato al loro repertorio strumentale) con una prima tappa al Circolo Dude di Soliera e, in apertura, il live della cantautrice ferrarese Arianna Poli (serata organizzata in collaborazione con il circolo Kalinka); infine i Rumba De Bodas saliranno sul palco del Vibra Club.

Sabato 11 Marzo il Circolo Arci Bolognesi di Ferrara ospiterà il rapper romagnolo Moder, anticipato in scaletta dagli opening affidati alla cantautrice reggiana Bidi Blanca e al rapper ravennate Albino. Sempre l’11 Marzo i Leatherette saliranno sul palco del Circolo Arci Belleri di Piacenza.

Si passa al 16 Marzo con il secondo live di Carmelo Pipitone atteso al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico. Il 17 Marzo, invece, i Maciste porteranno la loro balera punk al Circolo Messicano Indipendente di Misano Adriatico; mentre due mostri sacri dell’hip-hop italiano come Frank Siciliano e Dj Shocca si esibiranno al Circolo Arci Post Colombofili di Parma preceduti dall’apertura della cantautrice Bidi Blanca.

Il 18 e 19 Marzo ultime due occasioni in regione per assistere al live dei Giardini di Mirò (opening act affidati alla cantautrice Arianna Poli). Si parte il 18 con il live al Circolo Officina Meca di Ferrara; mentre il 19 saliranno sul palco del Kessel di Cavriago.

Il 23 Marzo secondo e ultimo appuntamento anche con Frank Siciliano e Dj Shocca che arrivano questa volta nel Circolo Arci Sghetto Club di Bologna; sempre il 23 altro importante appuntamento al Circolo Arci Fermata 23 di Camposanto con il live del nuovo e attesissimo album “Femmina” di Rareș in uscita il 10 Marzo per Needn’t.

Grande ritorno nel cartellone di Suner il 24 Marzo, al Mama’s Club di Ravenna, con la “musica componibile” dei Mariposa; mentre il 25 Marzo sarà la volta del già citato doppio spettacolo di Emidio Clementi Motel Chronicles al Circolo Arci Efesto di Bologna; e del rapper Moder che invece si esibirà al Circolo Arci MU di Parma (opening act di La G & Dj Over).

Chiudono questa edizione di Suner i Maciste attesi al Circolo Tre Rose di Fiorenzuola d’Arda il 31 Marzo. Gli eventi ospitati nei Circoli sono riservati ai soci e alle socie Arci. La maggior parte dei concerti sono a ingresso gratuito, mentre per altri è previsto l’acquisto del biglietto. (Video Agenzia Dire)