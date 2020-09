Suona il campanello durante perquisizione anti-droga: arrestato per spaccio

Ha insistito per entrare, nonostante i carabinieri cercassero di mandarlo via, ed è finito anche lui arrestato per spaccio. Triplice arresto da parte dei militari di San Ruffillo, che in un appartamento l'altra sera hanno trovato indizi circa una presunta attività di spaccio, confermata da una perquisizione.

Da qualche giorno stavano infatti arrivando segnalazioni circa un sospetto viavai da e per l'abitazione di una coppia: un 26enne e una 25enne, entrambi cittadini italiani, lui di origini baresi, lei proveniente da Taranto.

Entrati nell'abitazione, i carabinieri hanno poi avviato la perquisizione domiciliare, trovando alla fine circa 200 grammi di hashish e 35 grammi di marijuana, oltre a 1170 euro in contanti.

E' stato però durante l'accertamento che alla porta di casa ha suonato il terzo giovane, un 28enne, cittadino italiano e residente a Bologna, di origini straniere. Il 28enne si è annunciato come addetto alla consegna delle pizze, e quindi i militari inizialmente hanno cercato di farlo allontanare. Il ragazzo però ha insistito, e alla fine in qualche modo è entrato nell'abitazione, trovando però l'amara sorpresa di un controllo dell'Arma in corso.

E' toccato quindi anche al 28enne, a sua volta, essere identificato e perquisito. E qui una nuova sorpresa. Addosso al giovane sono stati trovati 5 grammi di cocaina, due pastiglie di metanfetamine e 7 grammi di hashish. A questo punto, i militari sono andati anche a casa del sedicente fattorino, in San Donato, per una ulteriore perquisizione, trovando qualche altro grammo di sostanza e un bilancino di precisione.

Alla fine degli accertamenti i ragazzi, che risultano tutti incensurati, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e posti ai domiciliari, in attesa della direttissima in tribunale.