Super Green Pass. Bonaccini: "Sì a corsia preferenziale per vaccinati"

"Credo sia giusto introdurre ulteriori elementi che privilegino coloro che si sono vaccinati". Lo ribadisce il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, questa mattina ai microfoni di Radio InBlu2000, in vista del confronto di oggi tra Regioni e Governo sul cosiddetto 'super green pass' e del Consiglio dei ministri di giovedì.

"Stiamo discutendo col Governo - conferma Bonaccini - e giustamente, come abbiamo condiviso in Conferenza delle Regioni, il tema è tutelare al massimo le attività economiche. Oggi l'economia ha numeri e previsioni migliori anche di quelle più ottimistiche, ma perché siano esplicitate fino in fondo serve contenere il più possibile la quarta ondata", che comunque sta colpendo l'Italia "meno di altri Paesi" anche grazie al numero dei vaccinati.

"Escludendo i luoghi di lavoro, perché dobbiamo garantire a tutti l'accesso - spiega dunque Bonaccini - nel momento in cui la recrudescenza aumenti, come sta aumentando, condivido che ci sia la possibilità di avere una priorità per coloro che si sono vaccinati". Del resto, ricorda il governatore, "il rapporto tra vaccinati e non vaccinati che vengono ricoverati è uno a nove o uno a dieci".

Bonaccini rimane prudente però sull'obbligo vaccinale. "Già il fatto che nessun Paese al mondo lo abbia introdotto - sostiene - dà l'idea che non sia una banalità. Ma se si arriverà a un'ulteriore definizione (del green pass, ndr), sarà già un passo avanti. Credo sia giusto introdurre ulteriori elementi che privilegino coloro che si sono vaccinati, per cui non siano esclusi dai luoghi di socialità", ribadisce Bonaccini. (Dire)