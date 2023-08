Ferragosto: supermercati, negozi e centri commerciali aperti a Bologna, orari e info

Ferragosto a Bologna: e se ci manca qualcosa per la grigliata dove la possiamo comprare? Cosa resta aperto in questa giornata di festa? Diciamo che il 15 agosto ormai non è più come negli anni '80, quando le città si svuotavano e i tabagisti dovevano fare chilometri in città per trovare un tabaccaio aperto. Che sia giusto oppure no, oggi le aperture festive riguardano tantissime catene e insegne, sia alimentari che non: vediamo quali lo sono e quali no.

Ikea a Ferragosto è aperta e rispetterà questi orari: 10:00 - 20:00. Per chi quindi vorrà trascorrere la giornata dedicandosi alla propria casa, potrebbe essere il momento giusto per fare acquisti in tranquillità.

Supermercati Interspar, Eurospar e Despar: partiamo dall'Interspar di via dell'Industria, che a Ferragosto segue i seguenti orari: 8.30-13.30. I punti vendita di via Andrea Costa e di via delle Armi saranno aperti dalle 8.30 alle 20.00. Operativo anche il punto vendita della stazione. Per essere sempre aggiornati esiste un link di riferimento: www.despar.it/it/punti-vendita.

L'Esselunga di via Emilia Ponente sarà aperta dalle 8.00 alle 14.00. Anche il negozio Carrefour di Strada Maggiore garantisce l'apertura con orario continuato.

Restano sicuramente chiusi: il Centronova di Villanova di Castenaso, Castel Guelfo The Style outlet, Librerie Coop Ambasciatori e Leroy Merlin.

(elenco in aggiornamento)