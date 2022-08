Ferragosto, i supermercati e i centri commerciali aperti a Bologna

Non tutte le serrande saranno gi il 15 agosto. Nonostante la maggior parte dei supermercati rimarrà chiusa, in diversi hanno deciso di restare aperti anche per il giorno di Ferragosto. Qui di seguito una lista di alcuni di questi:

LIDL

Via Sebastiano Serlio 8.00-21.00

Via Libia 8.00-21.00

Via Francesco Zanardi 8.00-21.00

Via Baracca 8.00-21.00

PAM

Via Francesco Zanardi 8.30-20.30

Via Marconi 9.00-20.00

GRUPPO DESPAR

Interspar, via dell’Industria 8.30-13.30

Eurospar, via Ottaviano Mascherino (ex Stalingrado) 9.00-20.00

CARREFOUR

Piazza di Porta Castiglione 07.00-02.00

Via del Triumvirato (Aeroporto) 07.00-23.00

A meno di decisioni dei singoli punti vendita diverse dalle direttive delle rispettive sedi centrali, dovrebbero invece rimanere chiusi gli store Conad e Coop.



Chiuso anche il Parco Commerciale Meraville, mentre lo Shopville Gran Reno di Casalecchio sarà aperto dalle 9 alle 21.