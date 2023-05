Supermercati e centri commerciali aperti il 2 giugno

Il 2 giugno è la Festa della Repubblica e quest'anno cade di venerdì. Perfetto quindi per allungare il fine settimana: ma in caso di necessità, quali sono i supermercati, i centri commerciali e i negozi aperti? La tendenza sembra essere quella di rimanese aperti come un giorno comune. Ecco una mappa ad hoc. Venerdì 2 giugno 2023 il CentroNova di Villanova di Castenaso è aperto dalle 10.00 alle 20.00. Anche l'IKEA di Casalecchio di Reno il 2 giugno resta aperta con orario: 10:00 - 21:00. Il Centro Commerciale Meraville è aperto con orari: 9.00 – 21.00. Il Carrefour di Piazza di Porta Castiglione dalle 7.00 alle 23.45. La Pam di via Marconi è aperta normalmente con orario 9.00 alle 20.00. L'Interspar di via dell'Industria è aperta dalle 9.00 alle 20.00.

Per verificare gli orari di apertura degli altri supermercati il suggerimento è di fare una telefonata o controllare le notizie sui social delle varie insegne.