Primo Maggio: supermercati, negozi e centri commerciali aperti

Mercoledì 1 maggio si festeggia la Giornata del Lavoro (qui gli eventi in città) e proprio per questo sono molte le attività che resteranno chiuse. Fra le tante certamente IKEA e Leroy Merlin. Castel Guelfo The Style Outlet, l'outlet di Castel San Pietro Terme, mercoledì 1 maggio è invece aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.30.

Saranno aperti anche i supermercati PAM, ecco gli orari: via Marconi, Bellaria e i due punti vendita di via di Corticella rispetteranno l'orario 9.00-20.00. Aperto anche il Despar di Piazza delle Medaglie d'Oro (stazione centrale) con orario 08:30 - 20:00. Aperto anche il Carrefour di Porta Castiglione con orario: 7.00-23.45.

Elenco in aggiornamento